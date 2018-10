Andrei Svechnikov semble déjà à sa place dans la LNH

La recrue Andrei Svechnikov n’a pas tardé à faire sentir sa présence chez les Hurricanes de la Caroline, lui qui a inscrit son premier point dans la Ligue nationale de hockey (LNH) vendredi soir, dans une victoire de 3-1 face aux Blue Jackets de Columbus.

Le Russe de 18 ans, deuxième choix au total du dernier repêchage, a subtilisé la rondelle à Artemi Panarin à la ligne bleue des Hurricanes, dès la deuxième minute de jeu. Il a ensuite décampé en territoire adverse et refilé le disque à Jordan Martinook qui a déjoué le gardien Sergei Bobrovsky à l’aide d’un tir des poignets.

«C’était une belle passe de "Svech". Ça a été un gros but pour nous», a commenté son coéquipier Sebastian Aho, cité sur le site web des Hurricanes.

«Je suis fier du jeune (Svechnikov), a poursuivi Rod Brind’Amour qui, pour sa part, a obtenu sa première victoire à titre d’entraîneur-chef vendredi. C’est un bon jeune. Il veut apprendre et il a encore beaucoup d’apprentissages à faire. Il deviendra un excellent joueur dans cette ligue. Il est encore jeune et c’est quelque chose que je dois me rappeler constamment. Mais malgré cela, il semble déjà à sa place dans la LNH.»

Bon départ pour McElhinney

Curtis McElhinney a également impressionné devant le filet des Hurricanes. Réclamé au ballottage plus tôt en semaine des Maple Leafs de Toronto, le gardien de 35 ans a réalisé 30 arrêts pour aider sa formation à enregistrer son premier gain.

«Je voulais essayer de faire une bonne première impression. Et c’est bien car cela s’est passé contre une de mes anciennes équipes», a lancé McElhinney qui a porté l’uniforme des Blue Jackets pendant quatre saisons.

«Il a été excellent pour nous ce soir (vendredi). Il a fait des arrêts-clés», a dit Aho au sujet de McElhinney.