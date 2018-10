­Annie Villeneuve plonge dans le monde du jazz

Annie Villeneuve plongera dans l’atmosphère des big bands, du swing et de Frank Sinatra, à l’occasion de trois concerts avec le mythique Tommy Dorsey Orchestra.

L’interprète se produira à Montréal, Ottawa et Québec avec cette formation qui a lancé la carrière du célèbre crooner new-yorkais au début des années 40.

Les musiciens, bien sûr, ne sont plus les mêmes, mais l’esprit demeure avec un ensemble de 18 musiciens qui rend hommage à ce membre fondateur du Rat Pack.« Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de chanter avec 18 musiciens. Le Tommy Dorsey Orchestra est reconnu mondialement et je me sens extrêmement privilégiée et très honorée. Ce groupe, c’est une institution », a-t-elle dit, lors d’un entretien téléphonique.

« J’ai plus grandi avec la musique pop et les succès qui tournaient à la radio au Saguenay–Lac-Saint-Jean. J’ai touché un peu au country, lorsque j’étais aux États-Unis, mais ça va être, pour moi, une véritable première incursion dans le jazz. C’est une tout autre technique vocale », a-t-elle précisé.

Annie Villeneuve va chanter You Make Me Feel So Young et They Can’t Take That Away From Me, de Sinatra, en duo avec Brian Anthony, chanteur du Tommy Dorsey Orchestra. Elle va aussi interpréter At Last d’Etta James.

Avec le Tommy Dorsey Orchestra

À la barre de la formation américaine, Terry Myers raconte que la carrière de Frank Sinatra a décollé lorsqu’il s’est joint au Tommy Dorsey Orchestra en 1940, avec qui il a enregistré huit chansons sur une période de deux ans.

Le célèbre crooner a ensuite entrepris une éclatante carrière en solo avec 150 millions d’albums vendus.

« Frank Sinatra a eu une très longue carrière, mais c’est avec le Tommy Dorsey Orchestra qu’il a commencé à se faire un nom. Il était avec le groupe d’Harry James, où il a fait des choses très intéressantes, mais tout a décollé avec le Tommy Dorsey Orchestra et l’ensemble vocal The Pied Pipers. Tommy lui a appris à chanter mélodiquement et à respirer. La relation était très forte », a-t-il expliqué.

En plus des chansons de Sinatra, l’ensemble interprétera ses chansons avec les Opus One, Swanee River, Boogie Woogie, Song of India, Haiwaiian War Chant, Marie, On the Sunny Side of the Street et autres.

« Les gens qui viennent voir le Tommy Dorsey Orchestra veulent aussi entendre ces chansons », a-t-il dit.

Le clarinettiste originaire de Richland, en Iowa, croit que la qualité des big bands et de la musique créée explique qu’elle est toujours présente en 2018.

« Je crois que cette musique sera considérée, d’une certaine façon, dans une centaine d’années, au même titre que la musique classique de l’époque, comme celle de Mozart, Schubert et Beethoven. C’est de la musique de qualité et elle va durer. Elle ne reviendra jamais au sommet des palmarès, comme ç’a déjà été le cas, parce que chaque génération développe ses propres goûts en termes de musique et au-delà des styles. Et nous, on va continuer de la jouer, tant que les gens vont vouloir nous entendre », a-t-il dit.

►Le Tommy Dorsey Orchestra se produira, avec Annie Villeneuve, le 12 octobre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 13 octobre au Théâtre Centrepointe, à Ottawa, et le 14 octobre, à Québec, à la Salle Albert-Rousseau.