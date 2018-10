Aucun changement face aux Penguins

PITTSBURGH | Heureux de ce qu’il a vu lors de la visite de son équipe à Toronto, Claude Julien n’a prévu aucun changement pour la rencontre de ce soir face aux Penguins.

C’est donc dire que Tomas Plekanec, Nikita Scherbak et Karl Alzner prendront de nouveau place sur la passerelle.

«On était satisfait de tous les joueurs qui ont joué lors du dernier match, alors on a choisi de garder la même formation. Encore une fois, ce n’est que le deuxième match d’une saison de 82. On y va un match à la fois», a indiqué l’entraîneur du Canadien au terme de l’entraînement matinal.

À l’instar des Leafs, les Penguins misent sur une équipe rapide, dont la ligne du centre est particulièrement talentueuse. Cette fois, ce sont les Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Derick Brassard qui tenteront de prendre d’assaut le territoire montréalais.

«Ce sera un défi similaire. La différence, c’est que les joueurs des Penguins sont un peu plus expérimentés», a indiqué Victor Mete, utilisé pendant plus de 20 minutes, mercredi.

Puisqu’il est axé sur la relance rapide, le nouveau système de jeu du Canadien incite souvent l’un de ses deux défenseurs à appuyer l’attaque. Contre une équipe aussi habile que les Penguins, Mete et ses compagnons devront redoubler de prudence.

«La défense demeure la priorité, mais si j’ai la chance de me porter à l’attaque je le ferai. Toutefois, contre les Penguins, ce sera important que je le fasse en demeurant le quatrième homme. Je ne peux pas me permettre de me faire prendre profondément en territoire adverse», a-t-il expliqué.

Une équipe affamée

Il n’y a pas qu’un niveau du plan de match que le Canadien présente un visage différent de l’an dernier. L’éthique de travail semble beaucoup plus soutenue.

«C’est ce qu’on essaie d’implanter depuis le début du camp. On souhaite l’appliquer à tous les matchs. Ce sera l’identité de notre équipe: bien patiner, être agressif sur la rondelle et fermer le jeu rapidement», a énuméré Julien.

Un aspect qu’ont déjà noté ses adversaires.

«Ce ne sera pas un match facile. Le Canadien constitue une équipe jeune, rapide et affamée», a souligné Mike Sullivan, l’entraîneur des Penguins, en matinée.

Cette équipe devra être également disciplinée. Lors de son match inaugural, les Penguins ont profité de deux de leurs six attaques massives en plus de bourdonner sans relâche autour du filet de Braden Holtby.

Formation du Canadien ce soir

Tomas Tatar – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jonathan Drouin – Jesperi Kotkaniemi – Joel Armia

Paul Byron – Max Domi – Artturi Lehkonen

Charles Hudon – Matthew Peca – Andrew Shaw

Victor Mete – Jeff Petry

Mike Reilly – Noah Juulsen

Jordie Benn – Xavier Ouellet

Carey Price

Antti Niemi