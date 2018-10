Aznavour en cinq films marquants

Décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 94 ans, le célèbre chanteur Charles Aznavour a aussi mené une belle carrière comme acteur, jouant dans une soixantaine de films et travaillant avec des cinéastes aussi connus que François Truffaut, Claude Lelouch, Claude Chabrol, Volker Schlondorff et Atom Egoyan. Voici cinq de ses rôles les plus marquants au cinéma.