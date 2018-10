Ça va bien, moi non plus

Safia Nolin est de retour avec un deuxième album, Dans le noir, encore plus sombre que le premier, Limoilou. Pourtant, la chanteuse de 26 ans va très bien aujourd’hui. Mais après avoir vécu une intense controverse au gala de l’ADISQ, elle a eu besoin de « puiser de la crotte » en écrivant ce nouvel album.

Safia Nolin ne veut pas déprimer les gens avec son nouveau disque, au contraire. « J’espère que les gens vont faire du spaghetti en l’écoutant ! lance-t-elle en riant. Je souhaite que ce soit un album de route, un peu comme Carrie & Lowell de Sufjan Stevens. »

En entrevue au Café Lézard, sur la promenade Masson, à Montréal, Safia Nolin semble de très bonne humeur. Quand on lui fait remarquer que son nouveau disque est encore une fois plutôt déprimant et qu’on se demande si elle va bien, la jeune femme répond par l’affirmative.

« Ça va super bien, vraiment. Mais j’ai eu mes hauts et mes bas, comme tout le monde. Cet hiver, c’était rough. J’ai extériorisé le caca qui m’a aidée à me sentir super bien. »

Ne lui demandez donc pas si elle écrira un jour des chansons joyeuses, Safia Nolin n’en a aucunement envie. « Le bonheur, je le garde en dedans. C’est pour moi. [...] J’ai déjà fait une chanson avec CRi pour une pub de l’Aubainerie. C’était électro et j’ai trouvé ça malade ! Mais ce n’était pas pour moi. »

L’après-ADISQ

En entrevue avec l’artiste, on revient inévitablement sur la controverse qu’elle a vécue au gala de l’ADISQ, en 2016. Au lendemain de sa victoire comme Révélation de l’année, Safia avait reçu plusieurs critiques désobligeantes sur son apparence et sa tenue vestimentaire. Quel a été l’impact de cette controverse ?

« Ça m’a inspirée à arrêter de mettre des brassières, répond-elle sans hésiter. J’ai complètement arrêté de me maquiller. Ce qui est drôle, c’est que ce soir-là, je m’étais super grimée. »

Cette tempête a instantanément rendu Safia Nolin connue à l’échelle du Québec. « Ma vie a changé big time, dit-elle. J’ai commencé à m’en apercevoir quand j’ai vu que mon couple était rendu exposé dans les trucs à vedettes. Ça m’a vraiment fait un choc. »

Inspirante Alberta

Heureusement, deux semaines après le gala, elle partait pour l’Alberta, à Banff, en voiture (« j’avais peur de l’avion, à ce moment-là »). Là-bas, durant trois semaines, elle a participé à une résidence de création en compagnie d’une vingtaine d’autres jeunes artistes canadiens­­­. « J’étais la seule francophone. Mais c’était super. J’ai écrit quatre ou cinq chansons et je me suis fait plein d’amis. »

Après coup, elle n’a rien écrit durant près d’un an. Et en novembre 2017, elle reprenait l’écriture pour ce nouvel album, seule dans un chalet à L’Anse-Saint-Jean, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Quelques mois plus tard, elle entrait en studio avec ses deux complices de longue date, Joseph Marchand et Philippe Brault.

C’est d’ailleurs avec Joseph qu’elle reprendra la route cet automne pour une nouvelle tournée en duo. « On a une grosse mise en scène et une conception d’éclairage pour le nouveau spectacle, dit-elle.

Mais je ne me voyais pas jouer avec d’autres musiciens. Il y a une affaire d’écoute avec Joseph qui est très précieuse. Philippe devrait aussi nous rejoindre pour les festivals l’été prochain. »

► L’album de Safia Nolin, Dans le noir, est présentement sur le marché. Elle sera en spectacle au Théâtre Outremont, le 18 octobre, et au Grand Théâtre de Québec, le 20 octobre.

► Pour toutes les dates : safianolin.com