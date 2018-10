De l’action dans le cannabis

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un joueur des Golden Knights achète à Québec

Le joueur de hockey des Golden Knights et ex-Rempart, Jonathan Audy-Marchessault, a fait l’achat avec sa conjointe d’une résidence dans la région de Québec pour 2 millions $. « Imposante et grandiose, 255 pieds linéaires sur (un) lac avec quai 30 x 40, orientation idéale bénéficiant du coucher de soleil », décrit un courtier. La maison possède en outre « des pièces de vie à couper le souffle », de même qu’un « cigar room », une « terrasse de 100 pieds » et une « cuisine extérieure ». L’ancien joueur de la LNH Simon Gagné a vendu dans le même secteur une propriété pour la somme record de 3,4 millions $ en 2013. C’est le « roi de la pharmacie », Jonathan-Yan Perreault, qui avait réalisé cette acquisition à l’époque.

Un multimillionnaire du pot d’Ottawa vend pour 20 M$

Bruce Linton, grand patron du producteur de cannabis ontarien Canopy Growth Corporation, a procédé à la vente de plus de 300 000 actions de l’entreprise la semaine dernière pour près de 20 millions $. Selon des documents réglementaires, il détient pour plus de 146,5 millions $ d’actions de l’entreprise après la transaction. Canopy a conclu une entente de 5 milliards $ US avec le géant de l’alcool Constellation Brands pour développer des boissons à base de marijuana. Le titre a gagné 111 % depuis le début de 2018. Sur deux ans, la progression est de 1090 % !

Vincent Chiara achète du HEXO

Le magnat de l’immobilier montréalais Vincent Chiara a fait l’achat de 6700 actions d’HEXO, l’ancienne Hydropothecary, un producteur de Gatineau qui approvisionnera la Société québécoise du cannabis en herbe. Chiara siège au conseil d’administration de l’entreprise. Sa participation s’établit à plus de 650 000 $.

Dix diamants roses vendus à plus de 10 M$ US chacun

Les gros diamants roses ont de plus en plus la cote auprès des plus grandes fortunes de la planète. La maison d’enchère Christie’s a annoncé en septembre avoir écoulé dix gros diamants roses depuis dix ans, chacun pour une valeur d’au moins 10 millions $ US. Selon Christie’s, « les prix pour les gros diamants roses de haute qualité ont augmenté de façon exponentielle depuis quelques années ». Le plus cher de tous, le Princie, qui appartenait à une famille indienne, a trouvé preneur en 2013 pour 39,3 millions $ US. Un autre diamant, le Fancy Vivid Pink, pourrait être vendu autant que 50 millions $ US en novembre.