Défaite de 3-2 en fusillade: Les Sags empochent un point face aux Islanders

SAGUENAY | Les Saguenéens de Chicoutimi ont vu les Islanders de Charlottetown l’emporter au compte de 3-2 en tirs de barrage, samedi après-midi, devant plus de 2100 spectateurs réunis au Centre Georges-Vézina.

«Les deux clubs disputaient un troisième match en quatre soirs, c’est normal que le réservoir descende, a noté l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean. Honnêtement, je n’ai que du positif à retenir de cette fin de semaine. Je pense qu’on progresse énormément.»

Les Islanders voulaient rapidement oublier leur revers de 8-3, la veille face au Drakkar de Baie-Comeau. La troupe de Jim Hulton a pris les devants assez tôt dans la rencontre quand Liam Peyton a profité d’une rondelle libre avant de battre le gardien Alexis Shank entre les jambières.

Les Saguenéens ont ensuite déployé leur attaque massive à mi-chemin en première période et ça aura été payant. Alors que la pénalité était sur le point de prendre fin, Vladislav Kotkov a coupé vers le filet et a placé la rondelle dans la lucarne pour créer l’égalité 1-1.

Par la suite, les Prince-Édouardiens ont répliqué par l’entremise de Keith Getson qui a surpris Shank d’un tir du revers.

Desgagnés capitalise

Depuis le début de la saison, Mathieu Desgagnés obtient de nombreuses chances de marquer, mais il n’avait toujours pas réussi à trouver le fond du filet. En fin de première période, le #68 des Sags était placé au bon endroit au bon moment pour pousser la rondelle derrière le gardien Matthew Welsh.

«J’étais content pour lui. Il a foncé au filet avec acharnement, c’est ce qu’il a besoin de faire, a lancé Yanick Jean. Quand tu as des chances en or et que ça ne rentre pas, un moment donné il faut que tu trouves un moyen de la mettre dedans. C’est en fonçant au filet que tu vas chercher des gros buts et c’est comme ça que ça s’est déroulé pour lui.»

Les gardiens se dressent

Les deux périodes suivantes ont été l’affaire des hommes masqués qui se sont assurés de fermer la porte. Le gardien des Bleus Alexis Shank a réalisé de bons arrêts avec la jambière pour garder son équipe dans le match. À l’autre bout de la patinoire, son vis-à-vis Matthew Welsh a volé un but certain à Morgan Nauss en début de troisième période.

La prolongation n’aura pas fait de maître et c’est finalement le défenseur Lukas Cormier qui a donné la victoire aux visiteurs.

Les Sags prendront la route de Rimouski mercredi afin de se mesurer à l’Océanic au Colisée Financière Sun Life.