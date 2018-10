Derick Brassard: «l’important, c’est de gagner»

PITTSBURGH | Sans renier ses récents séjours à New York et à Ottawa, Derick Brassard ne cache pas qu’il file le parfait bonheur avec les Penguins de Pittsburgh, qui ont fait son acquisition en février dernier.

Autant on lui accolait l’étiquette de premier centre chez les Rangers et chez les Sénateurs, autant il doit se mettre à l’évidence que son rôle a changé depuis qu’il porte les couleurs de sa nouvelle équipe.

Et il sera le premier à admettre qu’il n’y a rien de gênant d’être le troisième centre d’une formation qui compte dans ses rangs Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Des coéquipiers inspirants

« Je reconnais que mon arrivée à Pittsburgh a exigé une certaine période d’adaptation, d’indiquer l’attaquant de 31 ans, premier choix des Blue Jackets de Columbus

(6e au total) de la séance de repêchage en 2006. Ce n’est pas facile de faire sa place au sein d’une équipe qui a remporté deux coupes Stanley au cours des trois dernières années.

«Je dois travailler fort ici, à Pittsburgh, pour mériter mon temps de glace, poursuit-il. J’avoue que c’est toutefois inspirant de côtoyer Sidney et Evgeni, qui sont probablement les deux meilleurs de ma génération à jouer à la même position que moi.

«J’accepte le fait d’être moins utilisé que dans le passé, mais je veux apporter ma contribution. Je sais aussi que j’ai une chance de remporter la coupe Stanley. Peu importe mon rôle, ici, l’important c’est de gagner. Et je pense qu’on a tous les éléments pour se rendre jusqu’au bout. »

En 2017, Brassard et les Sénateurs étaient venus bien près d’accéder à la finale de la coupe Stanley. Mais ces mêmes Penguins ont anéanti leurs efforts quand ils ont mis fin à la finale de la conférence de l’Est en inscrivant le but gagnant en deuxième période de prolongation lors du septième et ultime match de la série.

Des éloges de Sullivan

« Derick serait sans aucun doute le deuxième centre de la plupart des équipes de la LNH, a souligné Mike Sullivan. Il a exactement fait ce qu’on attend de lui lors du premier match de l’équipe, jeudi. »

Brassard a non seulement inscrit le cinquième but des Penguins dans une victoire de 7 à 6 en prolongation contre les Capitals de Washington, mais il a dominé son équipe au chapitre des lancers (six, soit un de plus que Crosby), tout en jouant un peu plus de trois minutes en supériorité numérique. Il a également été envoyé dans la mêlée à quelques reprises quand son équipe était à court d’un homme.

« Il s’est présenté dans une forme splendide à la rentrée, de renchérir l’entraîneur en chef des Penguins. Il se sent maintenant intégré au sein de notre groupe après une transition plus difficile quand il est arrivé l’an dernier. Mais on sent qu’il devient de plus en plus un rouage important au sein de notre personnel de joueurs. »

En 14 matchs l’an passé, l’attaquant originaire de Hull avait été limité à une mince récolte de huit points, dont trois buts, avec sa nouvelle formation.