Des conseils légaux par téléphone gratuits pour la fin de semaine

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) et de Québec (JBQ) tiendront la 31e édition de leur Clinique juridique téléphonique, le 13 et 14 octobre prochain.

Les citoyens pourront profiter de ce service gratuit. Des avocats et notaires bénévoles répondront à leurs questions dans des domaines aussi variés que la famille, le bon voisinage, la consommation, le travail ou la succession.

Deux centres d’appels seront ouverts à l’occasion. Instigateur de ce projet, le JBM peut maintenant offrir ce service deux fois par année, et ce, à travers le Québec. « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir des conseils juridiques gratuits. Grâce à notre partenariat avec le JBQ, nous aurons à nouveau deux centres d'appels, l'un à Montréal, l'autre à Québec. Il s'agit d'un service efficace qui contribue à améliorer l'accessibilité à la justice», a déclaré Me Jonathan Pierre-Étienne, président du JBM, par voie de communiqué.

« Au même titre que l'accès aux soins de santé ou à l'éducation, l'accès à la justice et à des conseils juridiques appropriés est nécessaire dans une société comme la nôtre», a rappelé le bâtonnier du Québec Paul-Matthieu Grondin.

Une telle initiative se tient alors que les services juridiques sont de plus en plus difficiles d’accès au Québec en raison de leur coût important. Selon le ministère de la Justice, 38% des justiciables se défendent eux-mêmes en matière familiale et 55% dans les autres domaines civils, des chiffres en hausse depuis plusieurs années.

Le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique sont aussi partenaire de la clinique.

La Clinique juridique téléphonique sera ouverte au 1 (844) 779-6232, le 13 et 14 octobre, de 9h à 16h30.