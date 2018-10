Des fraudeurs ciblent les Chinois d’ici

Depuis quelques mois, le Centre antifraude du Canada (CAC) surveille cette nouvelle tactique d’extorsion qui a déjà fait plusieurs victimes à travers le Québec et le Canada. Ces appels peuvent sembler inoffensifs et irritants pour ceux qui ne parlent pas le mandarin, mais l’histoire est tout autre pour la communauté chinoise.

« Les fraudeurs cherchent à intimider le consommateur pour qu’il envoie de l’argent dans les buts d’innocenter son nom et d’éviter des problèmes juridiques », explique M me Roy Beauchamp.

« Il y a de plus en plus d’immigrants chinois qui sont au Canada et qui ne connaissent pas encore bien le système d’immigration. Donc, ils ont peur lorsqu’on menace leur dossier d’immigration. C’est évident que les fraudeurs visent une population plus vulnérable », explique Mme Li.