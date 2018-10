Du cœur à l’ouvrage

Une récolte de trois points sur quatre. Si plusieurs doutaient que c’était possible, ce n’était pas le cas entre les quatre murs du vestiaire du Canadien.

« Il y a beaucoup de talent dans ce vestiaire. Ce que les gens en pensent ne nous dérange pas. Je sais que notre équipe peut affronter n’importe qui chaque soir. C’est une question d’effort. » – Paul Byron

Carey Price a effectué 22 arrêts. Devant lui, ses coéquipiers en ont fait tout autant. Neuf de ces 22 tirs bloqués l’ont été en première période.

« Ils ont fait tout un travail pour bloquer des tirs. Quelques-uns d’entre eux, spécialement en première période, auraient pu changer l’allure du match. » – Carey Price

À ce chapitre, notons que Mike Reilly a sauvé un but certain. Le défenseur a connu tout un match. Il a été le joueur le plus utilisé par Claude Julien (22 min 27 s).

« C’est une précieuse acquisition. Il a gagné en confiance. Il est plus sûr de ses décisions que l’an passé. Depuis le début de l’année, il est l’un de nos meilleurs défenseurs. » – Claude Julien

Charles Hudon a marqué son premier but de la saison en contournant le filet de Matt Murray. Il avait tenté une manœuvre semblable, mercredi, à Toronto.

« Ça va tellement vite que c’est même rendu difficile pour les gardiens. J’ai essayé d’y aller plus rapidement que lors du dernier match et ça a fonctionné. » – Charles Hudon