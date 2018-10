François Legault deviendra-t-il séparatiste?

Les gens qui ne lisent que la Gazette, le National Post et le Globe and Mail croient que le gouvernement du Québec va bientôt congédier tous les immigrants et les jeter de force dans des avions-cargos pour les expulser hors de la province.

Bien sûr que non. On trouverait que leur jupon idéologique dépasse un peu trop, et on leur demanderait de tempérer leur ardeur...