Granby, un an plus tard: Pierre Guitard lance son 2e album

Il a tourné plus en Europe qu’au Québec – il a même déjà joué en première partie de Johnny Hallyday – et a conquis son Nouveau-Brunswick natal avant de déménager à Montréal. Un an après avoir gagné le Festival de la chanson de Granby, Pierre Guitard veut conquérir le Québec avec un 2e album prometteur.

Sa pop rock ne réinvente rien, mais est accessible, rafraîchissante et grand public. Actif sur scène depuis 2010, l’auteur-compositeur-interprète de 25 ans débarque avec Tuer la bête jusqu’à dimanche, disque sur lequel il signe toutes les paroles et les musiques, et réalisé par Jesse McCormack (Emilie & Ogden, Mélanie­­­ Boulay, Rosie Valland).

L’album le mènera à une tournée européenne de 17 dates au printemps. Mais avant, il se promènera sur les routes du Québec en assurant des premières parties tout l’automne de plusieurs artistes, dont 2Frères, Andréanne A. Malette, Damien Robitaille et Philippe Brach.

« Je pense que j’ai quelque chose qui parle à chacun de ces publics-là », croit l’artiste au nom de famille prémonitoire.

Durant la dernière année, Pierre Guitard a déménagé du Nouveau-Brunswick à Montréal, dans le but de percer le marché et travailler son style.

Écrire pour le public

Quand il a commencé à faire de la musique il y a quelques années, il composait en pensant à ce que les autres musiciens allaient penser de lui.

« Mais après un bout, tu réalises que même si tous les musiciens tripent sur toi, ça se peut que tu n’aies pas de carrière, parce que ce ne sont pas eux qui achètent des billets pour ton show, qui achètent tes disques et des t-shirts. C’est ton public », déclare-t-il.

« Pour mon 2e album, je suis allé dans cette optique-là, de ce que j’avais envie de faire. J’ai grandi en écoutant de la pop à la radio. Mais j’ai aussi écouté Karkwa et plusieurs autres styles. »

C’est ainsi qu’il a composé plusieurs musiques avant d’écrire les paroles. « J’avais envie de me payer un album qui allait être le fun à faire en show. Avant, j’écrivais des chansons sans avoir fait de tournée. Maintenant, j’ai envie d’une autre relation avec la foule. »

► Tuer la bête jusqu’à dimanche est en vente maintenant. L’artiste est en tournée partout au Québec. Pour toutes les dates, visitez pierreguitard.com.