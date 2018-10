Ilya Kovalchuk reçoit les bons mots de l’entraîneur

L’attaquant russe Ilya Kovalchuk n’a peut-être pas inscrit son nom sur la feuille de pointage, vendredi soir, mais l’entraîneur-chef des Kings de Los Angeles John Stevens s’est montré très satisfait de son rendement.

«La chose qui a été probablement la plus encourageante dans ce match, c’est de la façon dont (Anze) Kopitar, (Alex) Iafallo et Kovalchuk ont joué, a estimé Stevens, au terme de la défaite de 3-2 des Kings, en prolongation, face aux Sharks de San Jose. Avec son énergie, Kovalchuk a provoqué plusieurs bons jeux.»

À 35 ans, le Russe en était à un premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 27 avril 2013. Il avait plutôt disputé les cinq dernières saisons dans son pays natal avec le SKA de Saint-Pétersbourg.

Ayant joué pendant plus de 20 minutes dans cette rencontre, Kovalchuk a été le deuxième attaquant le plus utilisé par les Kings, derrière Kopitar. Il a par ailleurs montré un différentiel de +1, lui qui était sur la patinoire quand son coéquipier slovène a inscrit un but, en deuxième période, avec l’aide d’Iafallo et du défenseur Derek Forbort.

Jeu de puissance inefficace

Au moment d’évaluer son retour dans la LNH, Kovalchuk s’est montré plus sévère à son endroit. Il blâmait surtout un manque d’opportunisme en supériorité numérique. Les Kings ont effectivement été incapables de marquer en cinq occasions.

«Parfois, on n’arrivait même pas à entrer dans la zone adverse, c’est inacceptable, a commenté Kovalchuk, à propos du jeu de puissance des Kings. L’entraîneur nous envoyait sur la patinoire, il croyait en nos habiletés pour faire les bonnes choses. Nous devrons mieux faire pour être en mesure de gagner.»

Kovalchuk a été le joueur le plus utilisé des Kings en supériorité numérique, avec 5 minutes et 36 secondes. Kopitar, Adrian Kempe et le défenseur Drew Doughty ont aussi joué plus de cinq minutes dans de telles circonstances. Il faudra visiblement parfaire la recette.