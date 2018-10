«J’ai passé des nuits blanches» - Marc Bergevin

Le directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin, a manqué de sommeil la saison dernière. Il ne s’en cache pas : les difficultés de son équipe, qui a terminé au 28e rang du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont pesé très lourd sur son moral.

«J’ai passé des nuits blanches, des soirées à me réveiller au milieu de la nuit. Tu sais, quand tu penses trop et que tu n’es pas capable de te rendormir... Écoute, ce n’était pas une année que j’ai appréciée», a avoué l’homme de hockey dans une longue entrevue à TVA Sports.

Ces insuccès, ils se sont manifestés dans l’humeur de Bergevin même à l’extérieur du cadre professionnel.

«Quand ça ne va pas bien, c’est dur. Même avec ma famille, je sentais que je prenais un recul, a confié Bergevin. Ce n’était pas le "fun".»

On pourrait croire qu’un marché exigeant comme Montréal, avec sa couverture médiatique importante et ses partisans aussi critiques que passionnés, n’a pas aidé la cause de Bergevin. Mais le principal intéressé jure qu’il n’en est rien.

«Pour moi, la pression, c’est interne. Quand on perd, ça vient me chercher. Ce ne sont pas les partisans, ce ne sont pas les médias, ce sont les résultats de l’équipe qui viennent me chercher. Ça, ça m’affecte. C’est difficile d’être heureux et de sourire tout le temps quand tu vois que les choses ne vont pas bien. Ce n’est rien de personnel, c’est comme ça que je me sens.»

Malgré tout ce que les ennuis du Tricolore lui ont fait vivre en 2017-2018, il n’a jamais effleuré son esprit que le métier de directeur général à Montréal est trop difficile.

«Jamais, a-t-il affirmé catégoriquement. J’adore ce que je fais. Je suis un passionné. Il y a tout le temps des périodes un peu plus chaudes : la date des transactions, la semaine avant... Moi, je vis pour ça.»

Remise en question

Au fil des défaites de sa formation, le directeur général a fait de l’introspection.

«J’ai remis des choses en question, des décisions que j’ai prises. Mais tu prends une décision avec les informations que tu as. Peut-être que trois mois, quatre mois, six mois plus tard, des choses qui n’étaient pas là ont changé, mais tu n’avais pas cette information», a-t-il fait valoir.

«Quand je fais des choses, je les écris. Pourquoi je prends la décision? J’ai pris une décision basée sur ce que je savais à l’époque, et tu ne peux pas regretter ça.»

À la défense de Weber

Bergevin est agacé lorsqu’il entend des critiques à l’endroit du capitaine Shea Weber.

Obtenu en retour du populaire P.K. Subban, Weber a été blessé pendant la majeure partie de la dernière saison et il ratera la moitié de celle qui est en cours.

«Ça me dérange énormément. Je pense que je sais pourquoi les gens sont comme ça et ce n’est vraiment pas "fair". Ce n’est pas tout le monde. Tu entends peut-être juste ceux qui ne sont pas contents, mais il y a une grande majorité [de partisans] qui respectent et qui aiment Shea Weber.»

Carey Price, comme Tom Brady

Le gardien Carey Price est-il aussi important pour le Canadien que le quart-arrière Tom Brady l’est pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la NFL? Bergevin semble adhérer à cette analogie lorsque celle-ci lui est évoquée.

«Si ton quart-arrière n’est vraiment pas bon, tu ne gagnes pas. S’il est "ok" et tu as une bonne équipe, tu vas peut-être t’en sortir. Si ton gardien de but - que ce soit Carey Price ou n’importe qui d’autre - n’est vraiment pas bon, tu n’as pas de chance. Nous avons la chance d’avoir un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale et ça adonne que c’est la position la plus difficile et la plus importante», a-t-il analysé.

Tempérer les attentes envers Kotkaniemi

Bien qu’il soit emballé par la progression du jeune joueur de centre Jesperi Kotkaniemi, Bergevin estime qu’il serait injuste de s’attendre à ce qu’il transporte l’équipe sur ses épaules à seulement à 18 ans.

«Même avec Sidney Crosby à 18 ans, les Penguins ont fini [parmi les derniers] au classement. Alors d’en mettre trop sur les épaules du jeune, ce n’est pas "fair". Tu dois regarder en réalité c’est quoi un jeune de 18 ans qui rentre dans la Ligue nationale.»

«"KK", comme on l’appelle, a eu un bon camp. Tu vois son progrès depuis le début du camp d’entraînement, mais encore là, il y a beaucoup d’étapes. Et il va s’enfarger. Et c’est pour ça qu’on va bien l’encadrer. On va voir où il va être dans 10, 15, 20 matchs et on va prendre des décisions. Mais c’est certain que l’avenir avec ce jeune-là est très prometteur.»