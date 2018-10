La CAQ au pouvoir : faux départ

À sa première semaine à la tête du gouvernement du Québec, François Legault n’a pas su contrôler l’agenda. Même que le nouveau Premier ministre s’est fait damer le pion par deux de ses élu-e-s.

Au lieu de nous présenter ce qu’il entend faire concrètement avec ses trois priorités, l’éducation, la santé et l’économie, le chef de la CAQ a dû faire face aux journalistes et à l’actualité qui l’ont rattrapé.

Depuis le temps qu’il s’y prépare, on aurait pu croire que François Legault était prêt. Au lieu de prendre son envol, c’est à un faux départ auquel nous avons assisté au cours de la dernière semaine.

Le voile et le pot

Dès le lendemain de l’élection, premier faux pas : s’il n’en tenait qu’à Geneviève Guilbault, probable future ministre dans le gouvernement Legault, les enseignant-e-s qui refusent de retirer leur kipa ou leur voile à l’école perdront leur emploi.

Comme si ce n’était pas assez, voilà que son collègue Simon Jolin-Barrette, lui aussi considéré comme ministrable, et toujours en réponse aux questions des journalistes, confirme que son gouvernement va légiférer pour interdire toute consommation de cannabis dans les lieux publics.

Nous sommes ici loin des priorités dont nous a parlé François Legault au cours de la dernière campagne électorale. On peut même dire que ces deux enjeux ont passé sensiblement sous le radar médiatique au cours du dernier mois.

Je dirais que ça ressemble plus à des relents populistes de campagne électorale qu’à un plan savamment orchestré par l’équipe caquiste des communications.

Bien sûr que ces deux propositions font partie de la plate-forme électorale de la CAQ. Là n’est pas la question et on n’est nullement surpris par celles-ci. Mais est-ce vraiment ce qu’aurait souhaité François Legault pour débuter son mandat? Poser la question c’est y répondre.

Gouverner implique des responsabilités

Une fois au pouvoir, le parti gouvernemental a la responsabilité d’écouter ceux à qui on a demandé et on demande encore de le conseiller. Nous ne sommes plus en campagne électorale où la surenchère, parfois démagogique, surpasse la logique gouvernementale.

Dans le cas des signes religieux, François Legault interprète faussement le rapport Bouchard-Taylor lorsqu’il invoque le consensus qui aurait émergé de la consultation menée il y a dix ans. Ce rapport recommandait en effet l’interdiction de signes religieux pour les fonctionnaires de l’État en autorité... coercitive. Ce dernier mot fait toute la différence.

Autorité coercitive des juges, des policiers, des procureurs de la Couronne et des gardiens de prison. Qui ont un pouvoir de limiter la liberté des citoyens.

Ce n’est pas le cas des enseignantes. Ou encore des éducatrices dans les services de garde, à qui certains souhaiteraient que s’applique également l’interdiction du port de signes religieux.

Notons à ce sujet qu’un des deux auteurs de ce fameux rapport, Charles Taylor, a changé d’idée depuis. Il est maintenant contre l’interdiction du port de signes religieux dans la fonction publique. Où en est-on vraiment avec ce supposé consensus aujourd’hui?

Quant au cannabis, la CAQ semble céder au chantage de ceux qui, dans le fond, continuent de s’opposer à sa légalisation. Des villes, des propriétaires de logements, des institutions d’enseignement supérieur, etc. ne se sont pas gênés pour adopter des règlements limitant la portée et l’esprit de la loi fédérale légalisant la consommation de cannabis.

Pourtant, des directions de la Santé publique (DSP), chargées de faire des recommandations au gouvernement en dehors de toute partisanerie, ont dénoncé ces règlements.

À Québec, le DSP affirme que les règlements interdisant la consommation de cannabis en public sont « non nécessaires » et pourraient avoir des « effets néfastes ». La DSP de Montréal quant à elle estime « qu’il s’agit là d’une mesure trop stricte, et que les lieux d’interdiction publics devraient être en cohérence avec la loi sur le tabac ».

Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en prévention de la toxicomanie, est d’accord pour dire que la règlementation ne doit pas se baser pas sur l’interdiction de l’alcool, comme les villes le préconisent : « À un moment donné, il faut lâcher la morale et être pragmatique dans les décisions (...). Je suis en désaccord avec toutes les propositions de la CAQ qui ne s’appuient pas sur la science, mais la morale et la stigmatisation des consommateurs. »

Quelqu’un pourrait-il dire à François Legault que la campagne électorale est terminée? Qu’une fois au pouvoir, il ne peut pas gouverner en fonction des sondages d’opinions. Que des projets de loi contestés en justice, voire même dénoncés à l’avance par des instances conseils et des spécialistes reconnus, ne règlent en rien des débats de société importants.

Encore le temps de se réchapper

Tout n’est pas perdu pour le gouvernement de François Legault. Ça fait moins qu’une semaine que le chef de la CAQ est au pouvoir.

S’il souhaite se réchapper, je peux lui suggérer de s’attaquer à des problèmes pas mal plus urgents. Et je n’en nommerai que quelques-uns ici.

Nos écoles qui tombent en ruines. Et nos enfants en difficulté d’apprentissage qui n’obtiennent pas l’appui nécessaire.

Notre réseau de santé et de services sociaux qui ne répond pas à la demande. L’épuisement et la détresse de celles et ceux qui le tiennent à bout de bras.

Notre économie menacée par les prétentions du voisin américain, dirigé par un président prêt à tout pour dominer sans partage. Les producteurs laitiers, avec le nouvel ALENA, et les PME devant faire face à la compétition des géants de la vente en ligne, n’étant que deux exemples de la nécessité d’envisager le développement de notre économie différemment.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas parler d’un enjeu majeur et urgent pour l’avenir du Québec, mais aussi pour la planète entière, auquel le nouveau Premier ministre du Québec devrait s’attaquer également en priorité : l’accélération des changements climatiques, confirmée cette semaine par le GIEC.

Au lieu d’exclure des citoyen-ne-s par des projets de loi répressifs, François Legault a la chance de reprendre le contrôle de l’agenda médiatique en s’attaquant à ces problèmes pas mal plus urgents, afin de répondre aux besoins de toutes les Québécoises et tous les Québécois qu’il est sensé maintenant représenter.

Saura-t-il rebondir?