La Floride de Louis Garneau

Bien qu’il ait choisi de s’installer en bord de mer dans la région de Deerfield Beach, ce n’est pas à la plage, mais plutôt sur un vélo que vous croiserez Louis Garneau :

« J’ai fondé le club Garneau Florida, le petit cousin de mon club au Québec. Tous les matins à 9 h, des passionnés de vélo comme moi se donnent rendez-vous pour effectuer un aller-retour­­­ de 100 km jusqu’à West Palm Beach », raconte l’homme d’affaires et ancien athlète Louis Garneau, qui s’est remis de façon remarquable d’un accident de vélo le 21 juillet dernier, une chute qui lui a occasionné une commotion cérébrale et des côtes cassées.

« Autrement, bien que je rencontre certains de mes clients, ici j’ai un agenda léger. Je profite du soleil avec mon épouse et ma famille. J’essaie de ne pas trop regarder mes courriels ! », dit-il.Le parcours préféré de Louis Garneau à vélo demeure la route A1A qui longe l’océan, offrant un panorama paradisiaque.

Sportif, Louis Garneau­ aime bien la vie sous le soleil. Il nous révèle quelques-uns de ses adresses préférées.

Cafe Via Flora

«Entre deux séances de lèche-vitrines sur Worth Avenue, à Palm Beach, ne manquez pas le menu savoureux du restaurant italien Cafe Via Flora. Ici, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. L’attrait du resto est également l’agréable terrasse dans une magnifique cour intérieure fleurie, à l’écart des bruits de la rue. Très accueillante, elle invite à se la couler douce pendant une heure ou deux en tête-à-tête d’amoureux», dit-il.

Gallery Biba

«Je suis amateur de galeries d’art. Après tout, je suis diplômé de l’École des arts visuels de l’Université Laval. Pour la petite histoire, c’est en me confectionnant des tenues sportives pour les compétitions auxquelles je participais que j’ai reçu de mes coéquipiers mes premières commandes de vêtements. L’art est toujours resté présent dans ma vie que ce soit pour inspirer mes collections ou plus récemment, dans la réalisation de toiles dont les profits sont remis à des œuvres caritatives. La Gallery Biba à Palm Beach est un vrai plaisir pour les yeux ! Le Boca Raton Museum of Art vaut également le détour.»

Tramonti

«Ce resto de Delray Beach est un classique pour moi ! Chaque fois, je commande leur fameux spaghetti traditionnel sauce à la viande. D’ailleurs, à l’époque avant une compétition, je mangeais toujours le bon spaghetti de ma mère. Il faut savoir que les pâtes ont toujours été le carburant des athlètes ! Bref, quand un resto italien fait du bon spaghetti, le reste du menu ne déçoit jamais ! Mangez à leur terrasse, elle est très agréable ! Pour du bon mexicain, optez pour le El Camino, à Delray Beach. Les portions sont généreuses et le resto offre un excellent rapport qualité-prix dans une ambiance conviviale.»

The Breakers Palm Beach

«Nous y avons déjà célébré l’anniversaire de Monique, mon épouse, et nous en avons gardé un très beau souvenir. À un point tel que depuis, une ou deux fois par année, nous allons y faire notre pèlerinage. Il faut voir le somptueux édifice historique et sa vue imprenable sur l’océan. Leurs restaurants, dont le Seafood bar et le Flagler Steakhouse font également la réputation de ce grand hôtel. The Breakers est tout à fait indiqué pour les voyages de noces et les occasions spéciales, ou tout simplement, pour se payer du bon temps et relaxer. Mention spéciale pour leur superbe spa. Le lieu par excellence pour se faire dorloter», dit-il.

