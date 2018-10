La passe règne plus que jamais

Les mordus du jeu aérien dans la NFL sont servis à souhait en ce début de saison où le ballon voyage sans limites. S’il y a déjà quelques années qu’il est à la mode d’affirmer que la ligue est orientée vers la passe, les chiffres démontrent que la tendance est plus que jamais en vogue.

Tout indique que les équipes ont pris bonne note de l’accent sur la rudesse contre les quarts-arrières, qui ont le champ libre sans la menace auparavant omniprésente d’être frappés. Ils accumulent les statistiques mirobolantes à un rythme record.

Cette semaine, la NFL révélait fièrement que les 228 passes de touché à ce jour, lors des quatre premières semaines d’activités, fracassaient l’ancienne marque établie en 2013 pour la même période, avec 205.

Déjà deux quarts-arrières, Patrick Mahomes (Chiefs) et Mitchell Trubisky (Bears) ont connu chacun un match avec six passes de touché.

Les quarts-arrières et les receveurs figurent désormais parmi les joueurs les plus protégés, que ce soit par des mesures prohibant les contacts violents ou via la menace constante que les joueurs défensifs soient taxés d’interférence, et les attaques aériennes ont le beau jeu.

Le jeu au sol écope

Actuellement, en excluant le duel de jeudi soir, les équipes accumulent en moyenne 255,5 verges par la passe cette saison. C’est plus que dans n’importe quelle autre saison dans l’histoire de la ligue.

Par conséquent, le jeu au sol est inévitablement en déclin. Les équipes ne gagnent en moyenne que 106 verges au sol depuis le début de la campagne. Si cette moyenne perdure, elle deviendrait la deuxième plus anémique de l’histoire après les 104,3 verges de la saison 1994.

Il s’agit d’une certaine surprise, dans la mesure où il y a eu recrudescence dans les dernières années de jeunes porteurs de ballon choisis au premier tour du repêchage pour redorer la perception autour de l’importance du jeu au sol.

Pas un gage de succès

La formule actuelle a le mérite de séduire des amateurs occasionnels qui, en dehors des festivals offensifs aériens, s’intéressent moins aux grands stratagèmes X et O typiquement associés au football.

Cependant, sur le terrain, la propension accrue vers la passe ne génère pas forcément les résultats escomptés. Sept des 10 équipes qui affichent le plus haut taux de passes (Vikings, Colts, Steelers, Lions, Giants, Buccaneers et Eagles) ne montrent actuellement pas un dossier gagnant.

À l’inverse, les huit clubs qui courent dans la plus grande proportion (Redskins, Titans, Panthers, Dolphins, Bears, Rams, Seahawks et Patriots) ne présentent pas une fiche perdante.

Il est indéniable que, dans la NFL d’aujourd’hui, il est difficile d’atteindre le summum sans un grand quart-arrière. Mais encore faut-il que celui-ci soit appuyé par un jeu au sol efficace.

5 points à surveiller

Les Rams en feu

Les Rams sont 4-0 pour la première fois depuis 2001 et dans chacune de leurs victoires, ils ont inscrit au moins 30 points. S’ils refont le coup face aux Seahawks, ils deviendront les cinquièmes de l’histoire avec au moins 30 points à chacun de leurs cinq premiers matchs. Les quatre précédentes éditions, soit les Broncos (2013), Patriots (2011 et 2007) et Rams (2000) ont atteint le Super Bowl.

Thielen se démarque

Face aux Eagles, le receveur des Vikings Adam Thielen tentera de franchir la barre des 100 verges de gains dans un cinquième match de suite cette saison. Il y a très longtemps que pareil exploit n’a pas été réalisé chez un receveur. Le dernier est Charley Hennigan, avec les Oilers de Houston, en 1961. Le seul autre avant lui avait été Bob Boyd, des Rams, en 1954.

Le roi Ezekiel

Ezekiel Elliott, qui domine la NFL avec 426 verges au sol, connaît un bon début de saison avec les Cowboys. En carrière, il a accumulé 3040 verges et 24 touchés au sol en 29 matchs. Face aux Texans en soirée, un seul touché le propulserait dans un club sélect de six porteurs dans l’histoire qui avaient amassé au moins 3000 verges et 25 touchés à leurs 30 premiers matchs, soit Jim Brown, Earl Campbell, Eric Dickerson, Edgerrin James et Clinton Portis.

De retour...

Le retour de suspension du receveur Julian Edelman avec les Patriots a fait grand bruit jeudi soir, mais plusieurs autres vivent aussi la fin de leur sentence pour avoir enfreint la politique antidopage de la NFL. C’est le cas samedi pour les piliers défensifs Corey Liuget (Chargers), Jimmy Smith (Ravens) et Vontaze Burfict (Bengals), entre autres. À l’attaque, le porteur Mark Ingram revient avec les Saints.

Hill face à Ramsey

Le duel opposant les Chiefs aux Jaguars risque d’être fortement impacté par l’affrontement entre le receveur Tyreek Hill et le demi de coin Jalen Ramsey. Cette semaine, Hill a mentionné qu’il n’en pouvait plus d’attendre de se mesurer à l’un des meilleurs. Ramsey ne lui a pas rendu la pareille en déclarant que Hill était un joueur étoile pour ses retours de bottés. Ça promet !