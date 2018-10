La «patate de salon» de Dominic Paquet

Humoriste bien connu, Dominic Paquet nous présente Stella, une chienne de race bouledogue anglais qui a eu 2 ans en juillet dernier et qui semble tout aussi comique que lui !

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à adopter Stella ?

Mon garçon, qui avait 3 ans alors, aimait les chiens. Mon ex avait déjà un boxer et moi, j’avais le goût d’avoir un chien. Ça met de la vie dans la maison. Je voulais un chien qui soit bon avec les enfants, qui aime jouer. Stella est parfaite pour ça.

2. Pourquoi un bouledogue anglais ?

J’aurais bien voulu avoir un goldendoodle, mais, avec mon horaire très chargé, j’avais besoin d’un chien qui n’a pas besoin de beaucoup d’exercice. Quand j’ai lu sur le goldendoodle ! C’est un chien qui a besoin de dépenser son énergie plusieurs fois par jour. Avec un bouledogue anglais, c’est plus simple pour moi, car ce sont des chiens connus pour se fatiguer vite. Stella est plus du type « patate de salon » ! Les bouledogues anglais ne sont vraiment pas en forme. Parfois, j’aimerais la faire marcher plus, mais, honnêtement, je fais deux coins de rue et Stella a déjà la gueule à terre. Juste le fait de monter les trois étages pour rentrer au condo semble être un supplice pour elle. Après, elle se couche et respire comme si elle venait de courir un marathon.

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Plus chien. C’est plus l’fun. Les chiens écoutent plus. Il y a quelque chose de « compagnon » avec eux et je trouve cela plus agréable. Un chat, c’est plus indépendant.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Stella ?

Elle est assez sociable, assez facile. Honnêtement, ce ne serait pas très difficile de me la faire voler ! Elle est colleuse, elle aime tout le monde. Au parc à chiens, elle se retrouve toujours dans les pattes des autres personnes, à se faire flatter les fesses. Elle aime aussi les autres chiens. Elle est super sympathique avec eux. C’est un chien qui a un peu la tête dure, par contre, pour l’écoute.

5. Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Stella.

Ses yeux. Elle a un œil bleu et un œil pair, un peu comme David Bowie. Sa face, aussi. Stella a une face comique ! Je fais juste la regarder et je me mets à rire. Les bouledogues ont tous cette face comique.

6. Quelle est son activité préférée ?

Dormir entre mes jambes, quand je suis sur le divan.

7. Quel est son endroit préféré ?

Elle aime être sur le divan, dans le salon et regarder par la fenêtre. C’est une petite fouineuse. Une petite « matante » qui regarde par la fenêtre pour voir si tout est correct !

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Honnêtement, je n’ai pas eu de surprise. Je m’étais renseigné sur la race. J’ai beaucoup magasiner. Je ne voulais pas juste acheter un chien mais je voulais voir où il a grandi. Je voulais voir ses parents, m’assurer qu’il n’avait pas été mal traité ou né dans une usine à chiots. La seule chose qui m’a surpris un peu, c’est qu’elle perd énormément son poil. Tout le temps en plus. Été, automne, hiver, printemps... Il faut passer la balayeuse tous les jours.