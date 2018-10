La Porsche 911 Speedster sera commercialisée en 2019

En juin dernier, Porsche a fêté les 70 ans de ses voitures sport en introduisant la 911 Speedster Concept, conçue pour mettre l’accent avant tout sur une expérience de conduite pure.

Peinte en argent et en blanc, cette voiture arborait un pare-brise tronqué, des vitres latérales plus petites et un panneau à double bulle recouvrant la section arrière de son habitacle, rendant hommage à la Porsche 356 «numéro 1» apparue en 1948.

Au dernier Mondial de l’automobile à Paris, Porsche a présenté un deuxième concept, cette fois peinte en rouge Guards Red et disposant de quelques différences esthétiques par rapport à la voiture dévoilée l’été précédent. Celle-ci est plutôt un clin d’œil à la 911 Speedster vendue en 1988.

Porsche

Sans grand étonnement, Porsche a annoncé qu’une version de production de la 911 Speedster sera offerte – en quantité limitée – en 2019. Elle sera basée sur la génération 991 de la 911, et sera la première voiture disponible avec les nouveaux ensembles Heritage Design, qui procureront selon le constructeur «un degré encore plus élevé de personnalisation pour la 911».

Pour créer ces deux voitures concept, on a utilisé la carrosserie d’une 911 Carrera 4 Cabriolet, mais le châssis d’une 911 GT3.

Porsche

Par contre, les ailes, le couvercle de coffre avant et le capot arrière ont été fabriqués à l’aide d’un composite en fibre de carbone, alors que les embouts d’échappement font appel au titane. «La même chose s’applique pour la pièce maîtresse de l’édition spéciale à tirage limité», dit Porsche, signifiant que la voiture de production sera équipée d’un six cylindes à plat atmosphérique de 4,0 litres, développant 500 chevaux et dont le régime maximal s’élève à 9 000 tr/min, et d’une boîte manuelle à six rapports.

En fait, la compagnie a dit «plus de 500 chevaux», alors il faudra attendre une confirmation quant à la puissance officielle.

Seulement 1 948 unités (la comprenez-vous?) de la 911 Speedster 2019 seront produites.