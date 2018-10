Certains produits ne seront pas offerts avant quelques mois. La SQDC avait pourtant prévu que plus de 150 produits différents allaient être disponibles sur ses tablettes et en ligne le 17 octobre.

Or, les six principaux fournisseurs de la SQDC comme HEXO, Canopy Growth, Aurora, Tilray, Aphria et MedReleaf peinent à fournir et ont avoué que la demande de cannabis pour leurs clients dépassait leurs prévisions au pays.