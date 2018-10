La tâche ingrate

Au lendemain des élections provinciales, les libéraux comme les péquistes sont confrontés au dur jugement des électeurs. Les deux partis vivent de sombres moments et doivent maintenant se reconstruire s’ils ne veulent pas mourir.

Jean-François Lisée a immédiatement annoncé sa démission de son poste de chef du Parti québécois. Philippe Couillard, réélu dans Roberval, a attendu 3 jours avant d’annoncer qu’il renonçait à son poste de chef du Parti libéral et à celui de député, jugeant la tâche « humainement impossible » à accomplir.

Et l’internet s’est déchaîné.

Les insultes au lieu des mercis

Comme les électeurs ont été pressés de célébrer le départ de Philippe Couillard. Des attaques personnelles aux propos injurieux, tout y est passé.

Captures d'écran Facebook Visiblement, les Québécois n’ont plus aucun respect pour celles et ceux qui consacrent leur vie au service de leur communauté.

C’est peut-être le signe d’une époque. C’est peut-être aussi une preuve que trop peu de citoyens comprennent bien le rôle et les responsabilités des députés et des ministres.

À lire les commentaires de nombreux internautes, on jurerait que tous les politiciens s’engagent dans la dure voie de la politique uniquement pour s’enrichir.

Cette perception est si étendue que le métier de politicien se situe au sous-sol de la liste des professions auxquelles on accorde de la confiance . Paradoxalement, les médecins de famille et les médecins spécialistes se retrouvent en tête de liste.

Dans le cas de Philippe Couillard et Gaétan Barrette (qui subit aussi de nombreuses attaques sur les médias sociaux), ils sont tous deux dans les deux catégories à la fois. Allez donc comprendre.

Pourtant l’un et l’autre, comme tous les députés passés et présents d’ailleurs, devraient d’abord et avant tout recevoir la reconnaissance des Québécois.

Un métier ingrat de plus d’une manière

En s’engageant en politique, les candidats et les élus exposent leur vie privée à la loupe des électeurs et des médias. Tous leurs faits et gestes deviennent immédiatement prétexte à commentaire et à jugement.

En sautant dans l’arène, les hommes et les femmes d’État font aussi le cruel choix de sacrifier leur vie de famille au profit du mieux-être de leurs concitoyens.

Devenir député, ça signifie travailler 7 jours par semaine, sans relâche. À l’Assemblée nationale ou au dépanneur du coin, un député est toujours en fonction.

Contrairement à la majorité des travailleurs, le député ne « punche » pas le vendredi pour retrouver sa liberté chaque fin de semaine.

À l’exception des quelques élus de la région de Québec, les députés doivent s’éloigner de leur conjoint et de leur famille pour s’approcher de l’Assemblée nationale. Ils manquent les fêtes, les soupers en famille et les spectacles de danse à l’école. Pourtant, les électeurs ne semblent pas tenir compte de ces sacrifices.

L’argument principal des critiques, c’est que les députés font fortune. On dirait parfois que tant qu’ils ne paieront pas pour travailler, les politiciens seront toujours de voleurs et des opportunistes.

Au lendemain des élections, il serait salutaire que les électeurs pensent quelques instants à celles et ceux qui les ont servis pendant si longtemps.

Aux élus, mais aussi à toutes les équipes qui les entourent, qui partagent les mêmes sacrifices, qui n’ont certainement pas les mêmes avantages et qui paient le même prix politique que leurs patrons.

À ceux-là, comme à nos élus, avant de lancer des insultes, on devrait surtout dire merci.