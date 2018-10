La Ville pose l’asphalte trop haut

SAINTE-JULIENNE | Un citoyen de Lanaudière est furieux depuis qu’un entrepreneur a installé de l’asphalte un pied plus haut que sa cour.

Plusieurs visiteurs qui se rendent chez Robert Lepage à Sainte-Julienne accrochent le dessous de leur voiture dans la pente abrupte de 12 pouces qu’il y a désormais entre la rue Cartier et sa cour.

M. Lepage fait actuellement pression sur la Municipalité pour qu’elle oblige l’entrepreneur à reprendre les travaux de pavage.

L’asphalte de la rue Cartier monte de six pouces et demi à 12 pouces (un pied) plus haut que son entrée, qui a 30 pieds de large.

« Les gens qui me visitent en auto ne le voient pas toujours sur le coup. Ça fait un méchant step et ça grafigne leur auto », assure M. Lepage.

Investissement de 30 000 $

M. Lepage conduit par chance un véhicule utilitaire sport qui est plus haut de terre qu’une voiture. Ça lui permet de pouvoir entrer et sortir de chez lui sans abîmer son véhicule.

La Municipalité de Sainte-Julienne a également versé des roches près du dénivelé pour qu’il puisse entrer dans sa cour.

« Mais ça accroche avec des voitures au châssis plus bas dans la deuxième partie de l’entrée et ça peut défoncer une panne à l’huile », a soutenu le citoyen.

Ironie du sort, M. Lepage avait justement investi 30 000 $ en 2017 pour surélever son terrain afin qu’il soit au niveau de la route, après qu’il ait subi une infiltration d’eau.

Maintenant que la rue a été relevée, il se retrouve au même point et l’eau s’accumule sur son terrain lorsqu’il pleut.

« J’ai fait faire le terrain à un niveau parfait et impeccable, et là, c’est moi qui écope », s’est également plaint M. Lepage.

Devis respectés

Le maire de Sainte-Julienne, Jean-Pierre Charron, a mentionné qu’un ingénieur évalue présentement des options pour corriger l’entrée de M. Lepage.

La Municipalité a également engagé un spécialiste en paysagement pour voir comment il faudrait aménager le terrain du résident.

« Il fallait refaire la rue parce qu’elle n’était pas adéquate. L’entrepreneur a respecté les devis, a expliqué le maire Charron. Il faut trouver une solution pour que tout le monde soit content. »

Sainte-Julienne a aussi proposé à M. Lepage de faire un dalot, parce que l’eau s’accumule devant les escaliers de son entrée.

« Ils ont fait un dalot à la même hauteur que la rue, je n’ai rien gagné du tout », a aussi déploré le citoyen.

Le voisin de M. Lepage, Robert Bédard, a aussi été incommodé par des problèmes d’écoulement d’eau.

« On avait une pente qui éloignait l’eau de la maison, et là on pourrait semer du riz [tellement il y a de l’eau sur le terrain] », a imagé M. Bédard.