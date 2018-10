On attend vos excuses, monsieur Trudeau

Avec l’élection de la CAQ et son intention de faire adopter une nouvelle charte de la laïcité, le Québec est la cible d’une énième campagne de dénigrement, menée cette fois par nul autre que le premier ministre fédéral. L’argument de Justin Trudeau est simple. Si le Québec utilise la clause dérogatoire pour protéger sa future législation des tribunaux fédéraux, il commettra le geste inqualifiable de fouler aux pieds les droits de la charte canadienne. Rien n’est plus faux.

La première chose qu’il faut comprendre est que les droits ne sont pas absolus dans une société, sans quoi ce serait l’anarchie. Pour prendre un exemple célèbre, on ne peut crier au feu dans un cinéma bondé en l’absence d’un incendie et invoquer ensuite sa liberté d’expression pour se justifier. La question est donc de savoir quelle est la limite de ce qui est raisonnable.

Ils peuvent invalider des lois en invoquant la charte et imposer ainsi leur conception de la raisonnabilité aux dépens de celle des élus.

Les pères de la constitution de 82 ont toutefois prévu que les élus pouvaient, en certaines circonstances, faire prévaloir leur vision des limites aux droits, plutôt que de s’en remettre à celle de juges non élus. Tel est le sens de la clause dérogatoire.

Ajoutons à cela que la charte nous a été imposée contre notre volonté. Cette disposition constitutionnelle n’a aucune légitimité au Québec. Par conséquent, on devrait se sentir encore plus libre de passer outre aux diktats de juges nommés par Ottawa, et dont la mission est de nous imposer le multiculturalisme canadien.