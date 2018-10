L’automne dans nos parcs nationaux

Ces territoires étant protégés, la nature y occupe toute la place, ce qui donne des paysages grandioses en automne, souvent en empruntant un sentier. Nous avons sélectionné six parcs nationaux du Québec (gérés par la Sépaq) et un parc national du Canada (celui de la Mauricie), les premiers étant beaucoup plus nombreux chez nous.

Le parc de la Jacques-Cartier

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

Le fameux lac-à-l’épaule, c’est dans ce parc-là, au nord de Québec. Les plus beaux paysages se trouvent à l’ouest, le long du chemin de la Vallée de la Jacques-Cartier. Sur le pont Banc, le coup d’œil est saisissant.

Sentiers de niveaux variés. Chiens en laisse autorisés sur certains sentiers, sous condition des règlements en vigueur.

quebecregion.com

Le parc du Mont Saint-Bruno

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

Un trajet de moins d’une heure sur le sentier Seigneurial longe champs ondulés et boisés pour mener au salon de thé du Vieux-Moulin, un superbe bâtiment historique. Derrière se dresse le pont des trois arches au bord du lac du Moulin. C’est de toute beauté.

Distance aller-retour: 5 km. Circuit plus long, soit la boucle autour du lac Seigneurial: 7 km.

tourisme-monteregie.qc.ca

Le parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

À une heure de Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, s’élèvent d’impressionnantes gorges de plus de 800 mètres. L’ultime randonnée d’ascension, d’une durée de cinq heures aller-retour, mène à l’Acropole des Draveurs. Pour tous: le belvédère, à 400 mètres du barrage.

Autre option: la croisière (jusqu’au 8 octobre).

Durée : une heure trente.

tourisme-charlevoix.com

Le parc du Mont-Orford

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

L’un des panoramas les plus spectaculaires se trouve sur le sentier des Crêtes. Il s’agit du Pic de l’ours, ayant donné le nom à une bière de la Ferme brassicole des Cantons. Le circuit, à emprunter par sections, est destiné aux randonneurs aguerris, mais il y en a aussi de niveau facile, avec vue.

Boucle du sentier des Crêtes: 19 km. Circuit facile de l’Étang-Fer-de-Lance: 3,5 km.

cantonsdelest.com

Le parc du Mont-Tremblant

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

Accrochés sur un flanc de montagne abrupt, les belvédères de la Corniche et de la Roche surplombent le lac Monroe et la chaîne des Laurentides. Pour s’y rendre, la pente constante commande d’y aller à votre propre rythme. Le coup d’œil est époustouflant.

Trajet aller-retour vers la Corniche: 3,4 km. Durée moyenne: une heure et demie.

laurentides.com

Le parc national de la Mauricie

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

Compte tenu des chantiers du côté de Saint-Jean-des-Piles, c’est dans le secteur du lac Wapizagonque, via Saint-Mathieu-du-Parc, qu’il faut aller. Au moins deux sites méritent une halte pour contempler ce majestueux plan d’eau entouré d’une forêt multicolore.

Frais d’accès : 7,80 $ (avec taxes) par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins

parcscanada.gc.ca/mauricie

tourismemauricie.com

Le parc d’Aiguebelle

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis, Sépaq

Les résidents de l’Abitibi ont la chance d’avoir dans leur région ce parc remarquable, à 50 kilomètres de Rouyn-Noranda. L’automne, le paysage se couvre d’or avec l’abondance des bouleaux. À voir: le panorama sur le lac La Haie, à partir de la passerelle suspendue, accessible par le sentier La Traverse.

Longueur: 3 km. Durée: une heure et demie. Chiens admis en laisse et selon la réglementation.

tourisme-abitibi-temiscamingue.org

► Les disponibilités pour un séjour pouvant être restreintes dans les parcs, consultez les sites web des associations touristiques régionales indiquées dans cet article pour connaître les modes d’hébergement et les services aux alentours.