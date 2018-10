Le Canadien en grande forme

Après 40 minutes de jeu, samedi soir, à Pittsburgh, le Canadien de Montréal domine les Penguins par la marque de 4-1.

Le deuxième engagement a été marqué par le premier but de Joel Armia dans l’uniforme tricolore et par le deuxième but de la rencontre de Paul Byron.

Armia a inscrit son filet en désavantage numérique. Traversant la patinoire en compagnie de Byron, le Finlandais a profité d’une belle passe dans le centre de l’enclave pour rediriger le disque derrière Matthew Murray.

Quant à lui, Byron a déjoué le gardien adverse en début de période pour son deuxième filet du match. Il a profité du travail de Max Domi, qui a récupéré la rondelle derrière le filet.

Le Franco-Ontarien avait marqué son premier but en fin de première période. Il avait mystifié Murray avec une belle feinte, lui qui a utilisé sa vitesse pour se retrouver seul devant le gardien.

Artturi Lehkonen a obtenu une mention d’aide sur les deux filets de «Ti-Paul».

Les Penguins ont finalement percé la muraille Carey Prince en fin de deuxième. C’est Riley Sheahan qui a placé la rondelle dernière la ligne des buts, après un retour de lancer de Kristopher Letang. Avec cette mention d’aide, le défenseur québécois est devenu le plus prolifique défenseur de l’histoire des Penguins avec 441 points. Il a ainsi devancé un certain Paul Coffey.

La première réussite du Bleu-Blanc-Rouge est venue du bâton de Brendan Gallagher. Le petit attaquant a profité d’un retour de lancer de Tomas Tatar qui a touché un défenseur. La rondelle s’est ensuite retrouvée sur la palette du numéro 11, qui a déjoué Murray d’un bon tir.

Dans la cage du Canadien, Price a résisté à 18 des 19 tirs dirigés contre lui. Pour sa part, Murray a fait 11 arrêts.