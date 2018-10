Le Chicago d’Al Capone

Chicago ne serait pas devenue l’illustre­­ mégalopole que l’on connaît sans une catastrophe matérielle et humaine affreuse. En octobre 1871, un grand incendie ravage presque totalement le centre-ville, tue des centaines de gens et fait quelque 100 000 sans-abri.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Paradoxe du développement : cette dévastation a permis la reconstruction moderne de la ville qui a alors pu prendre son essor. Cette horreur a permis la grandeur. Un autre emblème un peu sinistre de la ville, c’est bien sûr Al Capone. Il est partout ! Des milliers de visiteurs viennent en pèlerinage sur les traces du plus célèbre des malfrats. Heureusement, comme tout méchant s’attire un ennemi digne de lui, il y a Elliott Ness pour faire contrepoids. Est-ce que le Chicago de la Prohibition que chantait Sinatra existe encore ? Il en reste des bouts ! Certains sont magnifiques.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Quiconque a vu le film Les Intouchables avec Kevin Costner dans le rôle de Ness (ou encore la série télé des années 1960 avec Robert Stack dans le même rôle) se souvient de la scène de fusillade dans l’escalier de la vieille gare Union Station... encore impeccable ! Elle fait un magnifique décor de cinéma... comme toutes les parties de Chicago qui ont su garder leur cachet. La visite des lieux associés à Al Capone déçoit souvent, parce que les établissements dont on vous parle ont disparu depuis des lustres.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

L’autre visage de Chicago

C’est avec le groupe Québec Voyage, à bord d’un autobus de 2010 avec un stupéfiant 700 000 km d’usure, mais impeccable et confortable, que j’ai visité Chicago. Le même voyage est offert en avion, mais ça coûte un peu plus cher et... j’aime l’autobus ! Le tourisme est partout à Chicago même si la ville a mauvaise réputation en raison du nombre faramineux de fusillades... Celles-ci ont toutefois lieu dans des recoins moins centraux. La violence endémique saigne surtout le pourtour malfamé de la ville gangrené par le gangstérisme. Au moment d’écrire cette chronique, il y a déjà 365 morts en 2018 sur quelque 1400 personnes blessées par balles.