Le pari dangereux de l’Inde

L’Inde vient d’acheter à la Russie un système de missiles parmi les plus avancés au monde. Vladimir Poutine, qui rencontrait hier le premier ministre indien Narendra Modi, a conclu avec lui un contrat de vente de missiles S-400 d’une valeur de 5 milliards de dollars américains.

Mais voilà, ce genre de contrats viole l’embargo américain imposé à la Russie depuis que Moscou a récupéré la Crimée. Il y a quelques semaines, la Russie a vendu le même système de missiles de défense à la Chine. Les États-Unis ont tout de suite sanctionné la Chine. Donald Trump va-t-il sévir contre l’Inde et lui imposer des sanctions ? En toute logique, il devrait le faire. Mais le premier ministre indien fait le pari que non.

Le pays invoque sa sécurité nationale. Depuis sa création, l’Inde moderne est obsédée par les menaces d’une guerre avec le Pakistan et la Chine. Il faut dire que l’Inde a été impliquée dans plusieurs guerres contre ces deux pays. Par ailleurs, la flotte indienne d’avions de combat vieillit rapidement. Le système de missiles russes compenserait cette faiblesse. Enfin, l’Inde achète des armes à la Russie depuis 1962. Les deux tiers de l’arsenal indien sont de fabrication russe.

Les sanctions américaines pourraient interdire l’accès de produits indiens au marché américain ou interdire à des entreprises américaines de vendre leurs produits en Inde. Le premier ministre indien joue un jeu dangereux pour deux raisons. D’abord, si jamais Trump refuse un passe-droit à l’Inde et qu’il lui impose des sanctions commerciales, alors Modi va se retrouver en fâcheuse posture lors des prochaines élections générales qui arrivent en 2019. Ensuite, si Trump réagit mal, l’Inde pourrait être privée de l’armement américain, ce qui accentuerait encore plus sa dépendance envers la Russie.

Mais le problème est un peu plus complexe. C’est que la Turquie veut acheter exactement le même système de missiles que l’Inde. Les États-Unis bloquent cet achat en expliquant, à juste titre, que les systèmes de défense russes sont incompatibles avec ceux de l’OTAN. La Turquie est membre de l’OTAN, mais pas l’Inde. En outre, plus la Russie parviendra à vendre son système de missiles S-400 à travers le monde, plus l’armée américaine sera affaiblie.