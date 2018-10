Le premier des 75 appareils A220 destinés à Delta Air Lines a effectué son premier vol samedi à Mirabel

MIRABEL – Le premier appareil A220-100 destiné à la compagnie Delta Air Lines a effectué son vol inaugural samedi.

L’avion a décollé de l’aéroport de Mirabel où il a été construit à 14 h 02 où il est revenu à 16 h 57.

Ce vol inaugural a été un succès, a indiqué Airbus dans un communiqué.

«L'équipage de l'avion était composé de pilotes d'essais du programme A220, a précisé la compagnie. Au cours de ce vol de trois heures réalisé avec succès, l'équipage a contrôlé les principaux systèmes [...]. Cette étape importante dans la vie de l'avion sera suivie par des essais avant livraison et l'aménagement de sa cabine innovante.»

Le mois dernier, l’appareil était sorti de l’atelier de peinture de la chaîne d’assemblage de Mirabel où il a reçu les couleurs de Delta.

Il sera mis en service par Delta Air Lines au début de 2019.

L’A220-100, un appareil de 108 à 133 places, portait initialement le nom de CS100, faisant partie du programme de la C Series de l’entreprise québécoise Bombardier jusqu’à ce qu’elle le cède à l’européenne Airbus et que cette dernière adapte le programme à sa marque.

L’appareil qui a fait son vol inaugural samedi est un des 75 appareils commandés à Bombardier par Delta en 2016, une commande qui a été au centre d’un différend commercial entre les États-Unis et le Canada né d’une plainte de Boeing. Le dossier s’était soldé par l'imposition à Bombardier de tarifs par les autorités américaines. La prise de contrôle du programme de la C Series par Airbus a suivi peu après. Annoncée en octobre 2017, cette prise de contrôle a été officialisée plus tôt cette année.