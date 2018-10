La Maison de Job présentera son spectacle-bénéfice « Le Show de Job » le jeudi 11 octobre, dès 19 h 30, à l’Impérial Bell, avec le spectacle de Laurence Jalbert. Tous les profits serviront à soutenir la mission de la Maison, soit d’accueillir les plus démunis de la société aux prises avec des problèmes de dépendance. En première partie, Michel Russell. Les billets sont en vente sur le site internet de l’Impérial Bell et à la Maison de Job. Renseignements : 418 845-3072, poste 229.

60 ans de mariage

Marthe Bélanger et Hyacinthe Fortier ont célébré récemment leur 60e anniversaire de mariage dans le décor enchanteur du Massif du Sud. Le couple, qui habite maintenant Lévis (secteur St-David) s’était marié le 20 septembre 1958 à l’église de Honfleur. La famille Fortier compte 4 enfants (toutes des filles), 6 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils né le 14 septembre dernier. Félicitations !

90 ans

Emmanuel Demers, de Lévis (St-Nicolas), aura 90 ans demain dimanche. Marié depuis 57 ans avec sa Jacqueline, le couple a eu 3 filles (Sylvie, Michèle et Lise). Les enfants et petits-enfants de même que Bernard (neveu) lui souhaitent à l’avance une belle journée.

Centenaires au St-Patrick

Le St-Patrick, résidence privée pour aîné(e)s de la Grande Allée, a souligné l’anniversaire de deux résidentes qui ont eu 100 ans le même jour, soit le 13 septembre. Le St-Patrick compte pas moins de 6 centenaires à ce jour âgées de 100 à 102 ans. Sur la photo, on retrouve, à gauche, la centenaire Rita Roberge Palardy en compagnie de son frère, Marc Palardy ; et à droite, Rachel Fortier Demers, en compagnie du directeur adjoint de la résidence St-Patrick, Simon Carrier.

Luc chez Mallette

Grosse nouvelle dans le marché des services professionnels à Québec, alors que Luc Guillot vient d’annoncer qu’il se joint à l’équipe de MALLETTE s.e.n.c.r.l. à titre d’associé. Luc Guillot possède 20 ans d’expérience en optimisation des processus d’affaires avec Groupe Tactique et il est le fondateur du YQB Club, un regroupement d’entrepreneurs de la région de Québec qui partagent les mêmes valeurs au travail et dans la vie.

Noces d’astrakan

Les enfants (Sylviane, Mario (Guylaine), Michel (Ginette) et petits-petits-enfants (Annick, Carl-André, Charles-Éric, Fabrice et Malorie) de Yolande Jacques et Roland Bilodeau souligneront aujourd’hui le 64e anniversaire de mariage du couple qui habite Saint-Sylvestre (Lotbinière) depuis son mariage. Félicitations à vous deux !

Anniversaires

Nathalie Gauthier (photo), spécialiste des produits Fiat et Alfa-Roméo du Groupe JD, 47 ans... Alain Blanchet, président de LS Blanchet... Daniel Brière, ex-joueur de la LNH, 42 ans... Pierre-Alexandre Rousseau, skieur acrobatique québécois, 39 ans... Nicolas Peyrac, chanteur français, 69 ans... Ginette Ravel, chanteuse québécoise, 78 ans... Raymond Malenfant, homme d’affaires à la retraite, 88 ans.

Disparus

Le 6 octobre 2017. Jean-Yves Soucy (photo), 72 ans, romancier et scénariste québécois, né à Causapscal, dans le Bas-Saint-Laurent... 2016. Barbara Hagerman, 73 ans, musicienne et lieutenante-gouverneure de l’Île-du-Prince-Édouard (2006-2011)... 2015. Billy Joe Royal, 73 ans, chanteur américain (Down in the Boondocks)... 2014. Marian Seldes, 86 ans, actrice américaine... 2013. Félix Rozen, 75 ans, peintre et sculpteur français... 1996. Gilles Hénault, 76 ans, le père de la poésie moderne québécoise.