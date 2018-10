Lemieux contre Butler: jamais!

QUÉBEC | Le temps qui passe va bien à Steven Butler. Il est marié et est le père d’un beau gars de deux ans. Il aime Mayson comme la prunelle de ses deux yeux. C’est presque touchant de le voir avec sa femme Seyle Peralta et fiston au parc. La balançoire devient un grand terrain de jeu et Butler pousse son gamin avec une patience d’ange. Au gym, quand il répond aux questions des journalistes, Butler junior est sur le ring et tente d’éblouir sa mère.

Le temps qui passe va bien à Butler. Il lui reste un dernier dossier d’une vie passée à régler et après, l’avenir va prendre toute la place dans les rêves du jeune homme.

Les rêves, ils tournent autour d’un combat de championnat du monde.

« Ils rêvent tous de devenir champion du monde. Mais ils ignorent tous à quel point c’est ardu et difficile. Parfois, on en découvre un et on se dit que lui, c’est possible, qu’il a le talent ».

C’est Jean-François Bergeron qui parlait ainsi au petit déjeuner. Le géant, pompier de son métier et ancien boxeur qui a affronté Nikolaï Valuev pour le titre WBA-NABA, est l’entraîneur de facto de Steven Butler.

Bergeron est un homme intelligent, posé, réfléchi et solide. Il parle autant de la vie que de la boxe. En plus, il est patient et sait attendre que le jeune soit prêt avant de passer un message à Butler.

La générosité de Rénald Boisvert

Boisvert était l’entraîneur de Butler depuis que le gamin de 12 ans s’était pointé au Club Champion. Ce Boisvert est un phénomène de dévouement et de générosité. Il est discret, mais il est derrière la formation et l’amélioration de nombreux jeunes entraîneurs au Québec.

Il a été avocat dans un prestigieux bureau avec les frères Poupart, des criminalistes réputés.

Dans sa jeunesse, il avait pratiqué sérieusement la boxe. C’est un homme intense qui se préparait avec un soin maniaque avant ses comparutions et ses procès. Trop souvent, des avocats paresseux et des juges négligents faisaient qu’il avait travaillé comme un forcené pour rien. Il s’est profondément écœuré et a sacré là toge et gros revenus pour devenir entraîneur de boxe.

Je vous disais qu’il est généreux. Après la défaite de Butler contre Brandon Cook, il s’est dit que Butler avait peut-être besoin d’une voix plus actuelle près de lui. Celle d’un ancien boxeur dans la quarantaine. Il est allé chercher Jean-François Bergeron, qui venait justement d’abandonner l’entraînement.

Depuis, Butler travaille avec Bergeron sans avoir tassé Rénald Boisvert, qui lui parle comme on parle à un fils. Une étrange équipe...

Cadet turbulent

L’autre membre de l’équipe est Camille Estephan. Il est très attaché à Butler. Si David Lemieux est le fils aîné et solide, Steven Butler est le cadet turbulent qu’il faut encadrer plus étroitement.

Steven Butler est un vrai 160 livres. Grand, de solides épaules et des masses au bout des bras. À 160 livres, ça pourrait être tentant d’organiser un combat entre lui et David Lemieux. Disons dans deux ou trois ans. Il sera certainement prêt à jouer dans les ligues majeures ?

« Jamais ! Ça n’arrivera jamais. Je ne serais pas capable. D’ailleurs, Steven Butler va pouvoir affronter qui il voudra chez les poids moyens. D’ici deux ans au plus, il va recevoir toutes les offres qu’on voudra », a vivement répondu Camille Estephan.

Soyons clair, Estephan est tellement attaché à ses deux boxeurs qu’il suffoquerait à les voir s’affronter.

Mais quand même, quel combat...