Les reines du paiement mobile

Question : J’aimerais connaître les meilleures entreprises de technologie de paiement mobile. Ça me semble un bon investissement, vu la disparition progressive de l’argent papier ?

Réponse : Vous avez raison. Nous vivons une explosion du paiement mobile.

Rien qu’aux États-Unis, le paiement par téléphone dépassera le trillion de dollars l’an prochain, prévoit Forbes. Certes, l’argent comptant n’est pas mort et la valeur des pièces de monnaie et des billets de banque en circulation au Canada tourne autour de 80 milliards de dollars.

Selon une enquête de la Banque du Canada, le nombre de transactions en espèces représente 51 % des ventes consolidées d’un commerce canadien typique, mais 24 % de leur valeur. Et la plus grande part des transactions comptant concerne de petits montants (valeur médiane de 8 $). Mais ça change. Entre 2009 et 2013, la proportion de transactions payées comptant est passée de 54 % à 44 %.

Au Québec, l’argent comptant est encore utilisé dans 40 % des transactions, qui représentent 20 % de la valeur du commerce au détail (cartes de débit : 24 %, de crédit : 21 %), selon l’Association canadienne des paiements.

Qui domine l’industrie ?

Voici les entreprises cotées en bourse qui dominent l’industrie mondiale du paiement mobile :

Tencent (TCEHY, titre OTC) avec WeChat Pay : c’est le mode de paiement le plus répandu sur la planète, avec 600 millions d’utilisateurs ! WeChat Pay a transformé le monde numérique, clament ses dirigeants. Le service génère 15 % des revenus totaux de 42 milliards $ US de Tencent en 2017. Alibaba (BABA), avec Alipay : 550 000 utilisateurs. Alibaba et Tencent contrôlent 93 % du marché chinois du paiement en ligne, évalué à 12,7 trillions $ US. PayPal (PYPL) : 244 millions de comptes. Ratio cours/bénéfice de 52,16 : c’est « abordable ». Apple (AAPL), avec Apple Pay : avec 87 millions d’utilisateurs, Apple Pay arrive quatrième au monde. Mais on s’attend à ce que ce chiffre atteigne 225 millions d’utilisateurs d’ici 2020, affirme Apple Insider. Apple Pay représente déjà une poule aux œufs d’or pour la firme à la pomme. Google/Alphabet (GOOG), avec Android Pay : avec 88 % du marché Mondial, Android domine le marché mondial des téléphones intelligents. Mais Android Pay compte seulement 34 millions d’utilisateurs. Amazon (AMZN), avec Amazon Pay : 33 millions d’utilisateurs. À 155,83, le ratio cours/bénéfice d’Amazon est ridiculement élevé : vous voilà avertis. Square (SQ) : 7 millions d’utilisateurs (Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Japon), revenus de 2,7 G$ US, 108 M$ US d’encaisse. Square s’est fait connaître par les chauffeurs de taxi américains et perce rapidement le marché des détaillants indépendants. First Data Corp. (FDC) : cette solution américaine de paiement électronique BtoB fut fondée il y a 47 ans et traite plus de 3000 transactions à la seconde, totalisant annuellement 2,4 trillions $ US.

► Question à notre investisseur

