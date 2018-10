Les Remparts triment dur mais essuient un revers

ROUYN-NORANDA | Les Remparts ont conclu leur périple en Abitibi avec une défaite de 6-4 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, samedi soir, à l’aréna Iamgold, dans un match lors duquel les unités spéciales ont fait la différence.

Les Huskies ont terminé la rencontre avec trois buts en six avantages numériques tandis que les Remparts ont également marqué trois fois avec l’avantage d’un homme, mais en 11 tentatives.

Rouyn-Noranda a été particulièrement indiscipliné en troisième période, écopant 16 minutes de pénalité. Les Remparts en ont profité à plusieurs reprises pour retirer Anthony Morrone afin de se donner un double davantage.

La stratégie a permis à Rafaël Harvey-Pinard de marquer dans un filet béant pour faire 6-2, mais, qu’importe, les Remparts ont continué d’essayer chaque fois que les Huskies leur offraient une chance de revenir dans le match par leur indiscipline. Ils ont au final réussi à marquer deux fois avant la fin de la troisième, mais l’écart était trop grand.

« C’était le fun. J’ai aimé ça. On a joué un fort match. Il y a eu des moments clés comme en troisième quand Grouchy a manqué sa chance et qu’ils sont revenus de l’autre côté pour mettre ça 4-2. Ce que j’ai adoré, c’est que les joueurs n’ont jamais arrêté. Quand je vois des gars travailler et presser comme ça, je ne lâche pas non plus. On a retiré le gardien à plusieurs reprises et les gars étaient allumés », a mentionné Patrick Roy, qui croit que son équipe aurait pu faire un meilleur travail en désavantage numérique.

BILAN POSITIF

Même si les Remparts ont quitté Rouyn-Noranda avec un seul point acquis sur une possibilité de quatre dans ce voyage abitibien, Roy dressait un bilan positif de la dernière séquence de l’équipe, en incluant les victoires contre Drummondville et Halifax.

« Pour nous, c’est plus qu’on a récolté cinq points sur une possibilité de huit lors de cette séquence contre Drummondville, Halifax, Val-d’Or et Rouyn-Noranda. Si on m’avait dit qu’on allait récolter cinq points dans cette séquence comportant trois matchs sur quatre sur la route, je l’aurais pris. »

EN BREF

Aux prises avec des symptômes reliés à une commotion cérébrale qui l’ont limité à 25 parties la saison dernière, le défenseur Zachary Lauzon pourrait rejoindre l’équipe aussi tôt que dans deux ou trois semaines selon Mario Pouliot, qui a toutefois l’intention de prendre son temps avec son défenseur vedette.

Toujours incommodé par une blessure à l’épaule, Pierrick Dubé n’a finalement pas été en mesure de prendre part à un match durant le voyage en Abitibi et c’est Samuel Dickner qui, pour une deuxième soirée de suite, a pris sa place dans l’alignement. Félix Tremblay a quant à lui disputé son premier dans la LHJMQ, samedi, tandis que Félix-Olivier Chouinard a été laissé de côté.

4 6 Première période 1-Rou: Jakub Lauko (1) (Marleau, Abbandonato) 6:59 2-Qué: Louis-Filip Côté (6) (Sans aide) DN-11:19 3-Rou: Alex Beaucage (3) (Marleau, Hrehorcak) AN-12:17 4-Qué: Andrew Coxhead (2) (Kurashev, Sergeev) AN-15:17 Punitions: Dickner (Qué) 11:10, Bergeron (Rou) 12:40, Bibeau (Rou) 13:32, Lauko (Rou) 19:06. Deuxième période 5-Rou: Patrik Hrehorcak (3) (Beaucage, Bergeron) AN-15:45 Punitions: Schives (Qué) 2:46, Harvey-Pinard (Rou) 3:34, Montreuil (Qué) 14:11. Troisième période 6-Rou: William Dufour (1) (Bourgeois, Abbandonato) 0:41 7-Rou: Patrik Hrehorcak (4) (Hinam, Marleau) AN-4:50 8-Rou: Rafaël Harvey-Pinard (4) (Sans aide) DN-12:29 9-Qué: Christian Huntley (1) (Savoie) AN-13:23 10-Qué: Philipp Kurashev (4) (Dunn, Tremblay) AN-17:24 Punitions: MacLellan (Rou) 1:36, Tremblay (Qué) 4:41, Kurashev (Qué) 5:38, Hinam (Rou) 6:00, Régis (Rou) 10:08, Abbandonato (Rou) 12:29, Dufour (Rou) 14:10, Bergeron (Rou) 17:02, Gagné (Qué) 19:44, MacLellan (Rou) (dou.min.) 19:51. Tirs au but Québec 20 - 11 - 14 - 45 R.-Noranda 15 - 9 - 8 - 32 Gardiens: Qué: Anthony Morrone (P, 1-1-0), Rou: Samuel Harvey (G, 5-1-0) Avantages numériques: Qué: 3 en 11, Rou: 3 en 6 Arbitres: Samuel Bernier, Nicolas Dutil Juges de lignes: Maxime Desjardins, Nicolas Boivin ASSISTANCE: 2 073

Rouyn-Noranda : Pouliot en terrain connu

Même si la décision de quitter le Titan d’Acadie-Bathurst peu de temps après avoir mené l’équipe à la conquête de la coupe Memorial n’a pas été facile, Mario Pouliot file le parfait bonheur dans ses nouvelles fonctions d’entraîneur-chef et de directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda.

Non seulement parce que l’équipe abitibienne connaît un début de saison du tonnerre, elle qui présentait une fiche de 6-1 avant le match de samedi face aux Remparts, mais également parce qu’il a pu renouer avec une organisation qu’il connaît bien. Pouliot avait été l’adjoint de Gilles Bouchard avec les Huskies pendant une saison et demie, entre 2012 et 2014, avant d’accepter le poste d’entraîneur-chef du Titan.

N’empêche, quitter une équipe avec qui tu viens de remporter le plus prestigieux trophée du hockey junior canadien ne se fait pas en claquant des doigts, mais, pour Pouliot, l’opportunité était belle. Gilles Bouchard venait de partir pour rejoindre le Crunch de Syracuse et la notoriété qu’il venait de gagner en menant son équipe jusqu’au bout lui permettait non seulement de retourner à Rouyn, mais aussi d’ajouter une corde à son arc, celle de directeur général, un poste qu’il n’avait encore jamais occupé au niveau junior.

« Quand on regarde le côté business du hockey, le fait de remporter la coupe du Président et la coupe Memorial m’a permis d’avoir cet emploi qui était une promotion pour moi. J’étais tout de même triste de quitter Bathurst, car j’y ai été très bien traité. »

CULTURE GAGNANTE

Pouliot s’est également joint à une organisation qui semble avoir trouvé le remède aux fameux cycles qu’impose le hockey junior. Contrairement à d’autres équipes de tête, les Huskies n’ont pas vécu le dur lendemain de veille suivant la conquête d’un championnat. Après avoir gagné la coupe du Président en 2016, ils ont terminé deuxièmes la saison suivante, septièmes l’an dernier et ils figurent encore parmi les puissances du circuit cette saison.

« Ce que j’aime, c’est que dans notre alignement, tout le monde ou presque provient du repêchage. Ils ont été repêchés par les Huskies, puis élevés et développés dans la culture Huskies », se réjouit Pouliot.