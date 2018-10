Les Teamsters croient pouvoir syndiquer la flotte vert et blanc

À quelques jours des audiences sur l’accréditation syndicale des chauffeurs de Téo Taxi, les Teamsters sont convaincus que leur requête sera acceptée par le Tribunal administratif du travail (TAT).

« On est persuadés de l’avoir. On a parlé à des dizaines et des dizaines de travailleurs », déclare avec confiance au Journal le porte-parole des Teamsters, Stéphane Lacroix