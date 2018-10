L’Impact renoue avec la victoire

Après avoir été humilié 5-0 contre le D.C. United la semaine dernière, l’Impact de Montréal a retrouvé le chemin de la victoire, samedi, avec un gain de 3-0 contre le Crew de Colombus, au Stade Saputo.

Le Bleu-Blanc-Noir a ouvert la marque tout juste après la demi-heure de jeu, alors que Josh Williams lui a offert un penalty pour avoir touché le ballon avec sa main dans la surface de réparation.

Joël Lemay / Agence QMI

Une occasion que n’a pas ratée Saphir Taïder, qui a ainsi inscrit son septième filet en 2018.

Joël Lemay / Agence QMI

L’Impact a doublé son avance tout juste avant la pause de la mi-temps, via le pied d’Alejandro Silva. Le numéro neuf a décoché un bon tir dans le coin inférieur gauche du filet de Zack Steffen.

Joël Lemay / Agence QMI

À l’heure de jeu, Ignacio Piatti a ajouté son grain de sel. Arrivant de la gauche, l’Argentin a déjoué Steffen avec une puissante frappe au ras du sol. L’Impact a par la suite défendu son territoire avec brio devant quelques incursions du Crew.

Joël Lemay / Agence QMI

En vertu de cette victoire, l’équipe de Rémi Garde a maintenant 43 points et s’accroche à la sixième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est de la Major League Soccer. Le D.C. United, qui pourchasse l’Impact, affrontera le Fire de Chicago dimanche. La formation de la capitale américaine a 38 points et deux matchs en mains sur les Montréalais.

Evan Bush inspire ses coéquipiers

Si l’impact a marqué ses deux premiers buts en première demie, le gardien de but Evan Bush a tout de même été la grande vedette des 45 premières minutes. L’Américain de 32 ans a d’abord été magistral contre Harrison Afful à la 14e minute. Il a bien suivi le ballon et effectué un magnifique arrêt contre le défenseur qui se dirigeait seul contre lui.

Une vingtaine de minutes plus tard, alors que l’Impact était en avance 1-0, Bush a frustré Gyasi Zardes. Posté à moins d’un mètre de la ligne de but, l’attaquant a redirigé un centre en plein cœur de la surface, mais Bush veillait au grain. Le gardien montréalais a terminé sa demie avec quatre arrêts et sa rencontre avec neuf.

L’Impact aura congé de match cette semaine. Le onze montréalais jouera sa dernière partie à domicile en saison régulière, le dimanche 21 octobre, alors qu’il recevra le Toronto FC au Stade Saputo.