Mode de stars: couleurs néon

Synonymes des années 1980 et des vêtements de sport, les couleurs néon viennent à nouveau pimenter les collections. Elles conservent leur utilisation de l’époque en agrémentant les blousons, les parkas et les survêtements, mais le fluo se glisse également dans les tenues de jour et de soir. Ainsi se transpose aux robes, aux pantalons et aux pulls une impression de jeunesse, de vitesse et de vitalité.

Photo AFP

L’intérêt de cette combinaison Christiano Siriano se résume au corsage jaune fluo. Ainsi, Tatiana Maslany a fait une entrée remarquée aux Emmys. Photo AFP