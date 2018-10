Que s’est-il vraiment passé?

Depuis près d’un an, systématiquement tous les sondages mesuraient une victoire caquiste majoritaire. En juin dernier, Léger évaluait la CAQ à 37 %, le PLQ à 28 % et le PQ à 19 %, ce qui est près du résultat de l’élection.

Notre sondage post-élection nous démontre que près de la moitié des non-francophones (47 %), la clientèle électorale traditionnelle du Parti libéral, ne sont pas allés voter ! Une cause directe du taux de vote le plus faible depuis 1927 (à l’exception de 2008) et de l’affaissement du vote libéral.

Ce recul est particulièrement réel dans les 24 comtés de Montréal et Laval, détenus par les députés libéraux, avec une chute du taux de participation de 13 % par rapport à 2014 ; près de trois fois plus élevée que la moyenne nationale.

Sans menace séparatiste, sans débat sur la Charte des valeurs et probablement convaincus d’une victoire libérale dans leur comté, plusieurs électeurs libéraux non francophones sont tout simplement demeurés à la maison le 1er octobre.

Cela fait plus de trente ans que Léger vous offre la mesure la plus juste lors des élections québécoises, et nous en sommes fiers. Cette élection exceptionnelle nous oblige à continuer à améliorer nos techniques et à trouver les moyens de mieux saisir les derniers mouvements de l’opinion publique. C’est plus qu’un devoir, j’en fais ma mission personnelle et celle de mes quatre cents employés.