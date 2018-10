Retrouver sa voix grâce à Plamondon

Après une incursion remarquée dans le country, Brigitte Boisjoli porte aujourd’hui sur scène les chansons de Luc Plamondon. Si pour certains ces deux univers sont diamétralement opposés, la rupture de ton était nécessaire pour la chanteuse. « C’est la seule façon que j’avais de décrocher », explique-t-elle.

Le personnage de Patsy Cline continue de coller à la peau de Brigitte Boisjoli, et ce, depuis qu’elle a lancé son album hommage à la star du country américain il y a trois ans. Maintenant que la tournée accompagnant ce projet est terminée, elle avait besoin de changer radicalement de répertoire.

« Le show Patsy Cline, je l’ai dans les veines. Et je commençais à être très confortable là-dedans, peut-être un peu trop, même. Et les gens commençaient de plus en plus à me dire qu’ils avaient envie que je chante à nouveau en français. Et comme j’ai chanté les titres de Plamondon toute ma vie, c’était un choix logique pour moi », confie celle qui lançait l’album­­­ Signé Plamondon il y a un an.

« J’ai tout de suite senti que cet univers-là pourrait bien m’aller. Je me voyais déjà me rouler sur scène avec les chansons de Diane Dufresne », dit-elle.

Brigitte Boisjoli transpose donc aujourd’hui les pièces de cet opus sur scène, mais pousse plus loin son voyage dans le catalogue du célèbre parolier. En tout, ce sont une douzaine de chansons supplémentaires qui ont été greffées au programme du spectacle.

La voix d’abord

« On ne se le cachera pas, ce ne sont pas toutes les chansons de Luc Plamondon qui ont bien vieilli. Mais on est allés, ensemble, chercher celles qui ont le mieux traversé les années, comme des chansons de Starmania », explique-t-elle.

Non seulement ces additions serviront à meubler la soirée, mais elles permettront également à Brigitte Boisjoli de revenir aux bases de son métier : la voix.

« Les gens venaient me voir après les spectacles de la tournée Patsy Cline pour me dire, d’abord, qu’ils me trouvaient drôle et, après, ils me disaient que je chante bien. Je suis contente que les gens me trouvent drôle, mais je ne suis pas humoriste. Je suis une chanteuse. Je voulais revenir à la Brigitte qui a chanté My Heart Will Go On avec Céline Dion. Je suis capable de le faire », déclare-t-elle.

►La tournée Signé Plamondon s’arrête au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts jeudi soir.