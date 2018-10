[VIDÉO] Scène inquiétante chez les semi-pros

On a assisté à une scène inquiétante lors du premier match de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) opposant les Éperviers de Sorel-Tracy aux 3L de Rivière-du-Loup, vendredi, au Colisée Cardin de Sorel.

Alors que les Éperviers menaient face aux 3L en milieu de troisième période dans un match âprement disputé, le dur à cuire David Lacroix était en possession de la rondelle sur le bord la bande.

Afin de lui soutirer le disque, deux attaquants des 3L ont tenté d’y aller d’une mise en échec dans les règles.

L’action s’est déroulée en deux temps, le premier contact initié par le capitaine des 3L Jean-Phillip Chabot a fait perdre l’équilibre à Lacroix, puis Maxim Villemaire a également complété sa mise en échec.

Tout semblait être fait dans la légalité, mais Lacroix a toutefois perdu son casque sur la séquence, tout comme l’équilibre, et était vulnérable lors du deuxième contact.

Scène d’horreur, la tête de Lacroix percute lourdement la baie vitrée. Ce dernier, qui a joué de malchance, s'écroule immédiatement sur la glace.

Il n’en fallait pas plus pour que les partisans qui assistaient à la rencontre se lèvent de leur siège. Les visages étaient longs et les regards inquiets.

Lacroix est resté étendu pendant plusieurs minutes sur la glace et a quitté le match sur une civière.

Le club a publié un communiqué, samedi, en affirmant que le joueur a obtenu son congé de l’hôpital et s’en tire avec une commotion cérébrale.