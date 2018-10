Steven Butler malmène Jordan Balmir

Steven Butler n’a fait qu’une bouchée de Jordan Balmir, samedi soir au Centre Vidétron, pour mettre la main sur la ceinture vacante WBC francophone des poids moyens en demi-finale de la soirée.

Butler (25-1-1) a remporté la victoire par arrêt de l’arbitre après 1 min 59 s au 3e ronde face à Balmir qui subissait son premier revers en carrière après dix victoires, dont 6 par ko.

Après un 1er ronde où les deux pugilistes se sont étudiés, Butler a envoyé son adversaire au tapis au 2e avant de fermer les livres au 3e.

«Je suis le nouveau champion, a lancé Butler qui a dédié la victoire à son fils de deux ans dont c’était l’anniversaire de naissance. Balmir a démontré beaucoup de courage et de cœur d’affronter un boxeur aussi expérimenté. Ce n’est qu’une défaite et il va s’en remettre. C’est un bon athlète, mais il a affronté un boxeur élite. Quand je disais avant le combat que j’allais le retourner à l’école, ce n’était pas de l’arrogance.»

«Il n’y a jamais eu de doute dans mon esprit que j’allais gagner, de poursuivre Butler. Je l’ai ébranlé avec mon jab au 1er ronde et j’aurais pu en finir immédiatement, mais mes entraîneurs n’auraient pas été contents. J’ai donc évité de me laisser emporter. Ma mission était de disputer un combat parfait et ne pas me laisser toucher.»