Un demi-million de dollars pour retrouver son fils

Un Montréalais dont le fils est disparu au Pérou depuis un peu plus d’un an tente le tout pour le tout en mettant sur la table une récompense de 500 000 $ US.

« Je suis simplement un papa qui veut être capable de se dire qu’il a tout fait ce qui est en son possible pour retrouver son enfant. Si ça fonctionne, je pourrai serrer mon Jesse dans mes bras. Nous avons tout essayé, maintenant il est temps de faire ça », souffle Todd Galganov, qui se raccroche à ce mince espoir.

Jesse Galganov a quitté le pays le 24 septembre 2017 pour un voyage qui devait durer huit mois. Il a donné un dernier signe de vie quatre jours plus tard, en avertissant sa mère qu’il ne serait pas joignable pour quelque temps parce qu’il partait en randonnée.

Depuis, les deux parents du jeune homme, qui aurait eu 23 ans aujourd’hui, se sont envolés pour le Pérou afin d’aller à sa recherche, remuant ciel et terre.

Photo courtoisie

Cartel de drogue

M. Galganov estime qu’il y a une « seule hypothèse » qui lui permettrait de revoir son fils en vie : il aurait été enlevé par un cartel de drogue pour aider à la production.

« Les enlèvements sont fréquents là-bas. Avec un montant aussi important, j’espère attirer leur attention, si jamais ils le détiennent. Ça sera diffusé partout dans le pays », affirme M. Galganov.

La récompense s’élevait auparavant à environ 30 000 $ US, mais le père de famille estime que ce montant n’était « pas assez élevé pour intéresser les cartels ».

« C’était assez pour la population locale, ça représentait en moyenne l’équivalent de 10 ans de salaire. Il fallait viser plus haut. Je suis extrêmement chanceux de pouvoir compter sur famille et amis pour avoir pu réunir cet argent », dit-il.

La mère de Jesse Galganov craint de son côté qu’une telle somme attire son lot de fausses informations, elle qui a mandaté une équipe spécialisée pour mener des recherches au Pérou.

Enquêteurs

« Les enquêteurs devront fouiller chaque info, ça risque de faire perdre du temps. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon, plusieurs profiteurs vont s’essayer », estime Alisa Clamen.

Photo courtoisie

Cette dernière a payé près de 2 millions $ à l’entreprise Magnus International, fondée par un ancien agent du Mossad.

« Je ne vais jamais arrêter de payer tant que nous n’aurons pas ramené son corps ici. C’est tout ce qui compte », laisse-t-elle tomber.

Disparition mystérieuse

►24 septembre 2017

Jesse Galganov quitte le Canada pour un voyage qui est supposé s’échelonner sur huit mois. À son retour, il doit commencer des études en médecine à Philadelphie.

►28 septembre 2017

Journée de son dernier signe de vie. Il a averti sa mère Alisa Clamen qu’il ne serait pas joignable pour quelques jours parce qu’il partait en randonnée.

►1er octobre 2017

Grâce aux recherches intensives menées par l’équipe de Magnus International, entreprise fondée par un ancien agent du Mossad et spécialisée en recherche, on sait que c’est la dernière journée où il a été aperçu vivant.

►17 octobre 2017

Morte d’inquiétude depuis plusieurs jours parce qu’elle est sans nouvelles, Alisa Clamen décide de signaler sa disparition et de s’envoler vers le Pérou pour aider aux recherches.

►30 octobre 2017

L’homme d’affaires montréalais Mitch Garber fait un don de 100 000 $ pour aider au financement. Encore aujourd’hui, sa femme et lui sont d’une énorme aide financière, confirme Alisa Clamen.

►20 novembre 2017

La firme de Magnus International est embauchée par Alisa Clamen. Ils mènent depuis des recherches sur le terrain et utilisent tous les moyens à leur disposition pour recueillir des informations. Près de 2 M$ ont été dépensés.

►5 octobre 2018

Todd Galganov hausse la récompense de 30 000 à 500 000 $ US pour aider à retrouver son fils. Il espère que Jesse est détenu par un cartel de drogue.