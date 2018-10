Un quart à protéger à tout prix

Le Rouge et Or de l’Université Laval devra être en mesure d’offrir une meilleure protection au quart-arrière Hugo Richard s’il souhaite l’emporter dans le duel très attendu de dimanche après-midi au PEPS face aux Carabins de l’Université de Montréal.

Dans la victoire de 12-7 au CEPSUM, le 8 septembre dernier, le Rouge et Or avait concédé 5 sacs à l’unité défensive des Bleus.

« On doit avoir une meilleure protection, a convenu le coordonnateur offensif Justin Éthier. La protection, ce n’est pas seulement l’affaire des joueurs de ligne, mais aussi des porteurs de ballon et des receveurs. La ligne défensive des Carabins était un peu jeune l’an dernier, mais elle est excellente cette année. Il y a beaucoup de mouvements. On ne retrouve pas de faiblesses au sein de leur défensive. »

Samuel Lefebvre abonde dans le même sens. « Les Carabins misent sur un bon front rapide, a souligné le centre du Rouge et Or.

« Ils misent sur beaucoup d’excellents athlètes qui bougent, et il est plus difficile d’identifier les formations. Comme centre, je dois m’assurer de bien communiquer avec les gars afin qu’on sache où on va. Les porteurs de ballon nous donnent un bon coup de main.»

Les Carabins ne blitzent pas à outrance, mais misent plutôt sur de nombreuses permutations dans le front défensif.

« En situation de deuxième essai et long, ils jouent beaucoup du un contre un, a expliqué le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Ce sont leurs athlètes contre les athlètes de l’adversaire. On a observé le plus de vidéos possible cette semaine pour déceler ce qu’ils font en deuxième essai et long. Ils mettent plus de pression de l’extérieur que dans le passé. Lors du premier match, on avait une seule bande vidéo, mais ils ont fait de beaux jeux. Chapeau.»

Du renfort attendu

Le retour au jeu des centres arrière Alexandre Savard et Félix Garand-Gauthier ainsi que du demi inséré Étienne Moisan qui ont raté le rendez-vous dans la métropole donnera plus d’options à Éthier pour contrer le front montréalais.

« Ce ne sont pas des individus qui font la différence, mais c’est la façon dont on joue en unité qui est importante, a mentionné Éthier. Je suis bien content de leur retour parce qu’ils représentent des options en protection, mais on n’aurait pas concrétisé davantage même s’ils avaient été en uniforme à Montréal. »

« Les rôles inversés »

Le travail de Lefebvre sera facilité à domicile comparativement au CEPSUM. « C’est plus facile de se fier à des cadences plutôt qu’à moi qui bouge le bras, a-t-il illustré. Les rôles seront inversés cette fois-ci. J’espère que nous aurons la plus grosse foule possible.»

Danny Maciocia est satisfait de la préparation de ses protégés. « Tout s’est bien passé et on est prêts, a indiqué l’entraîneur-chef des Carabins. Il n’y a rien de différent des autres semaines. Si les coachs travaillent plus fort avant un match contre Laval, ils trichent vis-à-vis les jeunes. Si les joueurs travaillent plus fort, ils se trichent eux-mêmes. On doit être constant. »

♦ Environ 17 000 billets avaient trouvé preneur samedi en fin d’après-midi et une foule supérieure à 18 000 personnes est attendue. L’an dernier, un total de 18 383 spectateurs avaient franchi les tourniquets.