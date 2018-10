Wilfred LeBouthillier : Seul au volant

Cinq années se sont écoulées depuis la sortie du dernier album de Wilfred LeBouthillier. Après deux séparations, une professionnelle et une personnelle, qui ont mené à une remise en question, le voilà de retour avec un album homonyme qu’il sort sur sa propre étiquette, 2W Disque.

Wilfred LeBouthillier a vécu beaucoup de changements, ces dernières années. Moins d’un an après la sortie de son quatrième album, Je poursuis ma route, paru en 2013, le chanteur se séparait des Productions J, qui étaient avec lui depuis sa victoire à Star Académie, 10 ans plus tôt.

Cette séparation professionnelle a incité le chanteur à lancer sa propre compagnie de disque, 2W (pour Wilfred et William, le nom de son garçon de 11 ans). « Je me suis demandé ce que j’allais­­­ faire et j’ai rencontré des gens. Mais je ne voulais pas partir sur un rebound », dit-il.

Sur son nouvel album, Wilfred LeBouthillier tenait à faire un bilan de ses 15 ans de carrière. La chanson Petit voilier lui est venue en tête.

« Je me suis tout le temps vu sur un petit voilier qui avance tranquillement, dit-il. À un moment donné, il voit d’immenses paquebots qui font des vagues. Mais il continue et il finit par en dépasser certains qui ont coulé. »

Avec sa copine

L’album comprend également deux morceaux, J’attendrai et Ça fait mal, que le chanteur a écrits avec sa copine des trois dernières années, l’actrice Jezabel Drolet. Auparavant, durant 16 ans, le Néo-Brunswickois avait vécu une relation médiatisée avec Denise Losier.

« Jezabel a une facilité des mots, dit-il. On s’est assis ensemble parce que je devais écrire la chanson-thème du nouveau film dans lequel elle joue, Burn Out ou La Servitude Volontaire, de Michel Jetté. Elle m’a parlé de son rôle et je me suis aperçu qu’on était en train d’écrire la chanson ensemble. Elle m’a aussi aidé avec une autre pièce sur laquelle j’étais bloqué. »

Pour la première fois seul au volant de sa carrière, Wilfred LeBouthillier mentionne avoir travaillé sur ce disque sans penser à la France. « Tous mes albums précédents, on les a faits avec un œil là-bas, dit-il. Là, c’est la première fois que je fais un album sans penser à là-bas. »

Il y a quelques années, le chanteur a fait plusieurs premières parties de Véronic DiCaire dans l’Hexagone. Même s’il n’a aucun projet concret outre-mer, il ne ferme pas la porte au marché français. « C’est encore un rêve, mais pas à n’importe quel prix », dit-il.

►Le nouvel album de Wilfred LeBouthillier sera sur le marché le 12 octobre. Pour les détails : facebook.com/wilfredlebouthillier