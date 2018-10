Vingt morts dans un accident de limousine dans l'État de New York

SCHOHARIE | Une vingtaine de personnes ont perdu la vie samedi lorsqu'une limousine a foncé dans une foule dans le stationnement d'un commerce de l'État de New York, a confirmé la police locale dimanche.

Selon ce qu'a rapporté le journal local «Times Union of Albany», la limousine a dévalé une pente peu avant 14 h pour heurter des gens se trouvant dans le stationnement du Apple Barrel Country Store + Cafe, dans le comté de Schoharie, près de la capitale de l’État, Albany.

La police n'a pas précisé la cause de l'accident, ni combien de personnes se trouvaient dans la limousine. L'identité des victimes n'a pas davantage été dévoilée puisque les policiers de l'État de New York tentaient toujours dimanche de rejoindre leurs familles et leurs proches.

Des enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis étaient attendus sur place pour tenter de déterminer la cause de l'accident et rencontrer des témoins.

Selon le «Times Union», il s'agirait de l'accident le plus meurtrier à survenir dans la région depuis 2005. Cette année-là, 20 personnes avaient perdu la vie lorsqu'un bateau avait coulé sur le lac George, au sud des Adirondacks.

Le commerce où s'est produit l'accident samedi a annoncé sur Facebook être ouvert dimanche. «Oui, nous sommes ouverts. Et nous pourrions avoir besoin de vos câlins. Nous acceptons les dons pour les services d'urgence locaux», peut-on lire sur la page du Apple Barrel Country Store.

«Nos pensées et prières vont à tous ceux qui ont été touchés par les événements d'aujourd'hui. Vous ferez toujours partie de notre famille», avaient auparavant indiqué les gestionnaires de la page, quelques heures après la tragédie samedi.