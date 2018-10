2 sorties près de chez soi et un défi à planifier

Il n’est pas toujours nécessaire de prendre l’avion pour transformer son quotidien. Voici deux suggestions pour les semaines à venir et un défi/bonne action à planifier.

1. Féria automnale

Au cœur de la forêt de Saint-Calixte, la toute nouvelle activité familiale ARA – Féria automnale invite à profiter au maximum des couleurs de l’automne. Au programme, plus de 45 stations éducatives, immersives et amusantes, dont un immense labyrinthe en forêt, un simulateur d’aurore boréale, un parcours à obstacles conçu pour les enfants, une tyrolienne, une tour d’observation des couleurs, une chasse au trésor, des stations de jeux de découverte, etc. ! Tous les week-ends jusqu’au 21 octobre, sur le site 45 degrés Nord (50, rue du Lieutenant Ingall, Saint-Calixte).

►ara-feria.com

2. Le salon international tourisme voyages

Du 19 au 21 octobre se tiendra la 30e édition du toujours très attendu Salon International Tourisme Voyages. Cette année, les visiteurs auront accès à des milliers de destinations et à une centaine de pays, dont la Polynésie française. La Zone experts proposera quelque 300 conférences d’experts qui viendront partager leur expérience et leur savoir. De plus, exposition de photos de voyages, dégustation de cuisine du monde par l’École des métiers de la restauration et un concours, en collaboration avec Voyages Traditours, donnant la chance de gagner un Voyage Mystère. Avis aux aventuriers ! Place Bonaventure.

►salontourismevoyages.com

3. Défis et bonne action

En prévision de la 10e édition du Challenge SRC (2020), la Société de recherche sur le cancer lance une série de défis caritatifs sous la thématique des Merveilles du monde. La blogueuse Lydiane St-Onge (du blogue Lydiane autour du monde) a été choisie comme ambassadrice de ce programme. Comme premier défi, elle invite tous ceux qui désirent poser un geste concret à l’accompagner à la conquête de la Grande Muraille de Chine, en août 2019.

Photo Chantal Poirier

Depuis 10 ans, le Challenge SRC a permis d’amasser près de 7 millions $. De son côté, depuis sa fondation en 2000, grâce à diverses initiatives de collecte de fonds, la Société a versé plus de 140 millions de dollars à la recherche sur le cancer. Parmi les autres défis à venir : Mexique (Chichén Itzá) ; Jordanie (Petra antique) ; Italie (Colisée) ; Inde (Taj Mahal) ; Brésil (le Christ Rédempteur) ; Pérou (Machu Picchu). À noter que les participants qui s’inscriront avant le 30 novembre obtiendront un rabais de 50 % sur les frais d’inscription.

►challengeSRC.ca