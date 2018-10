8 trucs pour éviter les frais des compagnies aériennes

Les frais peuvent se multiplier rapidement lorsqu'on achète un billet d'avion si bien que le tarif qui semblait si attrayant peut ne plus l'être du tout lorsqu'on calcule correctement.

Frais d'enregistrement de bagage, de modification d'itinéraire, de repas... Voici une liste de trucs pour éviter de donner trop de vos précieux dollars aux compagnies aériennes selon le site TravelZoo.

1. Utiliser les 24 heures de grâce. Vous l'ignorez peut-être, mais Transports Canada oblige les compagnies aériennes à offrir une période de 24 heures suivant l'achat de votre billet durant laquelle vous pouvez annuler votre réservation sans pénalité que vous ayez choisi une classe tarifaire modifiable sans frais ou non. Vous n'avez donc pas à attendre pour profiter d'une «super aubaine» puisque vous aurez ensuite 24 heures pour changer d'avis. Seule exception: la règle ne s'applique pas si le vol que vous réservez part dans les 24 prochaines heures.

2. Savoir calculer. La compagnie aérienne avec laquelle vous vous apprêtez à faire affaire facture-t-elle des frais pour enregistrer un bagage? Pour les collations et breuvages à bord? Pour sélectionner un siège? Prenez le temps de calculer combien coûtera réellement votre billet d'avion avant de cliquer sur «Réserver et payer».

3. Choisir le bon tarif. Les compagnies aériennes proposent plusieurs classes tarifaires et le tarif le moins élevé ne permet généralement pas de modifier une réservation. Si vous croyez devoir changer vos dates, par exemple, pensez à réserver votre billet dans une classe tarifaire qui permet les modifications.

4. Voyager lorsque c'est moins occupé. Le fait de voyager pendant les journées les moins occupées de la semaine (normalement en milieu de semaine) permet non seulement de payer votre billet moins cher, mais vous courez la chance d'avoir un meilleur siège sans devoir payer un supplément. Si vous êtes encore plus chanceux, vous n'aurez peut-être personne à vos côtés.

5. Enregistrer un bagage au lieu de deux. Si vous n'êtes pas rendu à l'étape de voyager seulement avec un bagage de cabine, essayez de n'enregistrer qu'une seule valise au lieu de deux si vous voyagez en couple. La norme de l'industrie est de 23 kg pour un bagage enregistré, ce qui donne 11,5 kg par personne. Si vous savez faire une valise avec efficacité, le défi est réalisable.

6. Souscrire à une assurance voyage. Certaines assurances permettent de modifier et même d'annuler votre voyage en remboursant les dépenses encourues. Il faut toutefois lire les conditions qui y sont associées. Certaines cartes de crédit pour voyageurs sont d'ailleurs assorties d'une telle assurance.

7. Faire les changements de vive voix. Si vous devez faire des changements à votre réservation, prenez le téléphone plutôt que de faire les modifications vous-même en ligne. La personne à qui vous allez parler aura peut-être une solution moins coûteuse à vous proposer ou aura peut-être plus «pitié» de vous que l'ordinateur.

8. Apporter une bouteille d'eau vide et des collations. Si vous n'avez ni repas ni rafraîchissements inclus à bord, mettez une bouteille d'eau vide dans votre bagage à main et remplissez-la une fois le point de contrôle passé. Vous pouvez aussi apporter des collations comme des craquelins, des barres tendres et autres grignotines pour éviter d'acheter un repas à bord.