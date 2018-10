C'est la Semaine de prévention des incendies

C’est dimanche que débute la 28e édition de la Semaine de prévention des incendies sous le thème «C’est dans la cuisine que ça se passe».

Plus de 22 000 incendies de résidences sont survenus au Québec depuis 2013 et près du tiers ont commencé dans la cuisine et la moitié sont dus à une distraction.

«Si par malheur vous avez une casserole en flammes, on évite de la déplacer, on évite surtout de mettre de l’eau sur un chaudron contenant de l’huile», précise une porte-parole de l’événement, Marie-France Bergeron.

Les Québécois sont invités à participer aux activités de sensibilisation aux quatre coins de la province. La Semaine se conclut le 13 octobre par une journée portes ouvertes dans plusieurs casernes.

Comment éviter des tragédies?

-Éviter de cuisiner lorsqu’on porte des vêtements amples

-Tourner les poignées des casseroles vers l’intérieur

-Tenir l’environnement de travail propre