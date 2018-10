Climat: Des changements urgents nécessaires d'ici 10 ans, selon l'ONU

Le monde devra engager des transformations «rapides» et «sans précédent», s’il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, soulignent les experts climat de l’ONU (Giec), mettant en garde contre des risques accrus au-delà de ce seuil.

Dans un rapport de 400 pages, dont le «résumé à l’intention des décideurs politiques» est publié lundi, les scientifiques exposent les nombreux impacts déjà à l’oeuvre, et notamment la menace d’emballement au-delà d’1,5°C de réchauffement (par rapport aux niveaux pré-industriels): vagues de chaleur, extinctions d’espèces, ou déstabilisation des calottes polaires, source de montée des océans sur le long terme.

«Chaque petit accès de réchauffement supplémentaire compte, d’autant que passer 1,5°C accroît le risque de changements profonds, voire irréversibles, comme la perte de certains écosystèmes», explique Hans-Otto Pörtner, co-président de cette session du Giec qui a réuni chercheurs et représentants des États toute la semaine dernière en Corée du Sud.

Si le mercure continue de grimper au rythme actuel, sous l’effet des émissions de gaz à effet de serre, il devrait atteindre +1,5°C entre 2030 et 2052, note le rapport, basé sur plus de 6.000 études. Et si les États s’en tiennent à leurs engagements de réduction d’émissions pris dans le cadre de l’accord de Paris en 2015, ce sera +3°C à la fin du siècle.

Alors que faire, tandis que 2017 a encore vu les émissions mondiales liées à l’énergie repartir à la hausse?

Pour le Giec, pour rester à 1,5°C, les émissions de CO2 devront chuter drastiquement dès avant 2030 (-45% d’ici 2030) et le monde atteindre une «neutralité carbone» en 2050 (autrement dit il faudra cesser de mettre dans l’atmosphère plus de CO2 qu’on ne peut en retirer, et ne plus se permettre que des émissions «résiduelles»).

«Nous ne sommes pas condamnés à 3°C!»

Villes, industries, énergie, bâtiment... tous les secteurs sont appelés à s’atteler à de «profondes réductions d’émissions»: rester à 1,5°C demandera «une transition rapide et de grande portée», d’une ampleur «sans précédent».

Le Giec insiste sur l’énergie - charbon, gaz, pétrole étant responsables des trois quarts des émissions. Et propose plusieurs scénarios chiffrés incluant différentes combinaisons d’actions.

«Le rapport donne aux décideurs politiques l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique tout en considérant aussi les besoins des populations», explique la sud-africaine Debra Roberts, autre coprésidente de cette réunion, pour qui ce texte est «un appel à la coordination!»

«Les années à venir seront les plus déterminantes de notre histoire», estime-t-elle.

Pour sa collègue française, la climatologue Valérie Masson-Delmotte, également à Incheon, c’est «un constat lucide et difficile: la politique des petits pas ça ne suffit pas».

«Il nous dit +si on n’agit pas maintenant, on va vers un monde où on sera en permanence en gestion de crises+», dit-elle. «La bonne nouvelle est qu’il y a des actions en cours dans le monde, mais il faudrait les accélérer pour avoir des transitions douces. La vraie question de la faisabilité c’est celle-là: les gens sont-ils prêts à agir, et y aura-t-il assez de volonté politique collective?»

«Nous ne sommes pas condamnés à 3°C», s’anime le climatologue Myles Allen. «Nous sommes éventuellement liés par nos actions passées, mais pour l’avenir tout est possible», dit l’universitaire britannique qui espère entendre le secteur pétrolier.

L’Alliance des petits États insulaires, à la pointe du combat pour inscrire l’objectif 1,5 dans l’accord de Paris, a appelé lundi «les nations civilisées à prendre leurs responsabilités en relevant leurs efforts pour réduire les émissions».

«Le rapport montre que nous n’avons plus qu’une occasion, des plus minces, pour éviter des dommages impensables au système climatique qui nous fait vivre», a dit Amjad Abdulla, qui représente une quarantaine de nations allant des Maldives aux Bahamas en passant par Singapour éparpillées sur tous les océans. Il est «convaincu que les historiens regarderont ces conclusions comme un moment clé dans l’histoire des hommes».

«Y arriverons-nous à temps? Personne ne sait», dit Kaisa Kosonen, reponsable climat pour Greenpeace. «Ce qui compte maintenant est que nous décidions d’essayer et que nous en fassions notre priorité. Seulement alors aurons-nous une chance de nous protéger des impacts que la science nous annonce.»

Pourquoi et comment rester à 1,5°C?

À +1,5°C ou à +2°C, le monde ne sera pas le même, prévient le Giec, décrivant des risques accrus pour les espèces comme pour les économies. Voici les grandes conclusions de son «rapport spécial», approuvé samedi par les gouvernements et publié lundi.

Déjà +1°C et des impacts

Photo AFP

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l’homme ont déjà fait grimper la température mondiale de 1°C depuis la Révolution industrielle. «Il est probable» que le réchauffement atteigne 1,5°C entre 2030 et 2052 s’il garde son rythme actuel.

«Beaucoup de régions» connaissent un réchauffement plus accéléré encore, comme l’Arctique (deux à trois plus fort qu’ailleurs).

Le dernier demi-degré engrangé est déjà associé à une recrudescence de phénomènes météorologiques extrêmes.

Les émissions passées et présentes continueront à faire monter les océans, quoi qu’il arrive.

+1,5° ou +2°, des effets bien différents

Photo AFP

Les différences sont «nettes» entre aujourd’hui, 1,5 et 2. +2°C signifierait des vagues de chaleur dans la plupart des régions. Les jours chauds vont croître à peu près partout, en particulier dans les Tropiques -- zone sensible car encore épargnée par les variations. Les précipitations liées aux cyclones gagneront en intensité.

Le niveau des mers, si l’on s’en tient à +1,5°C, aura gagné 26 à 77 cm d’ici à 2100, selon les projections. A +2°C ce serait 10 cm de plus, soit jusqu’à 10 millions de personnes supplémentaires affectées.

À long terme, l’instabilité de la calotte Antarctique et/ou la perte de celle du Groenland pourraient être déclenchées vers +1,5/2°C, faisant grimper les mers de plusieurs mètres sur les siècles ou millénaires à venir.

L’impact sur les espèces sera moindre à 1,5°C: moins de feux de forêts, de perte de territoires, d’espèces invasives... À +1°C, 4% de la surface terrestre change d’écosystème, à +2°C ce sera 13%.

1,5 limiterait l’acidification de l’océan (liée aux concentrations accrues de CO2), qui menace la survie d’espèces, poissons, algues etc. et avec elle les services rendus à l’homme (pêche, pharmacopée...).

À 1,5, l’Arctique connaîtra un été sans banquise par siècle, ce sera un par décennie à +2.

La baisse de productivité du maïs, du riz ou du blé sera plus limitée à +1,5° qu’à 2, de l’Asie du sud-est à l’Amérique latine, dit encore le rapport, qui décrit aussi des risques accrus pour la ressource en eau, la sécurité alimentaire, la santé.

Faire plonger les émissions de CO2 de toute urgence

Photo Fotolia

Pour rester à 1,5°C, il faut faire décliner les émissions de CO2 bien avant 2030 et fortement (-45% d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 2010), pour ensuite arriver, vers 2050, à une «neutralité carbone»: c’est-à-dire cesser de mettre dans l’atmosphère plus de CO2 que l’on ne peut en retirer.

«Neutralité» implique de ne plus garder que les émissions «résiduelles», pour les secteurs ne pouvant s’en passer (aviation par exemple). Ce surplus de CO2 devra être pompé (ce sont des «émissions négatives»).

Les autres GES (méthane, HFC, carbone suie...) seront à réduire aussi, bien que moins prioritaires que le CO2 car moins persistants.

Quant à la possibilité de dépasser le seuil de +1,5, pour faire redescendre le mercure plus tard au cours du siècle, le Giec en souligne les risques - certains irréversibles, comme la perte d’espèces - et les incertitudes sur l’efficacité de l’extraction du CO2 à grande échelle.

Transformations sans précédent

Photo Fotolia

Ce recul massif d’émissions nécessaire exigera «une transition rapide et de grande portée en matière d’énergies, d’usage des sols, de transports, bâtiment et systèmes industriels», un mouvement «sans précédent», car impliquant tous ces secteurs à la fois.

Les énergies renouvelables devraient passer de 20 à 70% de la production électrique au milieu du siècle, la part du charbon serait réduite à poussière, la demande d’énergie devra baisser, l’efficacité énergétique croître...

L’industrie devra réduire ses émissions de CO2 de 75-90% d’ici 2050 par rapport à 2010 (comparé à 50-80% pour 2°), les transports passer aux énergies bas carbone (35-65% en 2050 contre moins de 5% en 2020).

Selon le rapport, quelque 2.400 mds de dollars d’investissements annuels seront nécessaires entre 2016 et 2035 pour la transformation des systèmes énergétiques, soit 2,5% du PIB mondial. Un coût qu’il faut mettre en regard avec le coût, bien plus élevé, de l’inaction, soulignent les scientifiques.