Custio Clayton effectue des changements

CHICAGO | Quelques jours après la publication d’un article sur son refus d’une offre lucrative de Top Rank, Custio Clayton (15-0, 10 K.-O.) a congédié son gérant Douggy Bernèche et son entraîneur Daniel Trépanier selon ce que Le Journal de Montréal a appris samedi.

Les deux hommes avec qui l’olympien était associé depuis le début de sa carrière professionnelle ont été remplacés par Éric Bélanger. Celui-ci faisait déjà partie de son équipe, mais son rôle était moins important.

Par contre, Camille Estephan est toujours son promoteur. Celui-ci n’a toujours pas digéré les événements des dernières semaines. On ne serait pas surpris que le patron d’Eye of The Tiger Management (EOTM) fasse patienter le boxeur pendant quelques semaines.

On verra si Clayton aura l’audace d’entamer des procédures judiciaires pour briser son contrat avec EOTM. L’athlète de 31 ans perdrait un temps précieux alors qu’il est dans les meilleures années de sa carrière.

Une approche vers GYM ?

On a appris entre les branches que Bélanger aurait lâché un coup de fil à Yvon Michel pour sonder son intérêt au sujet de Clayton.

Cependant, le patron de GYM a rapidement mis fin à la discussion. Il ne voulait pas se mêler d’un dossier qui ne le regarde pas.

De plus, comme on le sait, Michel a déjà eu des désaccords sur la gestion de la carrière avec Clayton. Il serait très surprenant qu’il veuille reprendre l’olympien même s’il devient libre comme l’air.

► GYM présentera une conférence de presse mardi à Québec pour lancer la promotion de son gala du 1er décembre au Centre Vidéotron.