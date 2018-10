Dans la vie, on récolte ce que l’on sème

Elle m’a bien fait rire celle qui vous écrivait ce matin pour se plaindre de l’injustice de la vie qui l’avait fait vieillir plus vite que son âge, et qui se demandait pourquoi sa sœur avait l’air 10 ans plus jeune qu’elle. Tout ça en avouant candidement avoir bu et mangé plus que de raison et ne s’être jamais souciée de rien, alors que sa sœur avait fait attention à sa peau, à ce qu’elle mangeait et s’être appliquée à s’entraîner en plus.

Il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Cette femme a tout fait pour maganer son corps pendant que sa sœur dorlotait le sien. Normal que leurs résultats respectifs soient à l’opposé. La vie n’a pas favorisé une plus que l’autre. Elle a juste marqué de signes d’usure celle qui s’usait sans compter, sans s’imposer aucune contrainte, pendant qu’elle maintenait sa sœur dans un meilleur état de conservation puisque cette dernière faisait des efforts en ce sens. On peut simplement lui dire que « c’est logique mon cher Watson ! »

Une qui sent le besoin de prendre soin d’elle

Quand on pense par contre que tant de gens qui prennent soin d’eux héritent quand même d’une santé fragile et d’un corps qui s’abîme plus vite que prévu à cause de mauvais gènes, on en revient encore à dire que la justice n’existe pas en ce bas monde.